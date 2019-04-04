台東密集4次餘震 氣象局：不排除再出現規模5餘震

2019-04-04 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天上午9時50分開始，台東縣海端鄉出現四次地震，其中三次是在6分鐘內密集發生，最大到芮氏規模5.2。中央氣象局地震測報中心表示，這是昨天台東縣延平鄉5.6地震的餘震，主震發生兩周內都可能發生餘震，也不排除再度出現規模5左右的餘震，但機率已經降低。

海端鄉今天上午9時50分先發生芮氏規模3.8、深度5公里地震。上午9時54分又是規模3.8、深度5公里地震。短短2分鐘後，也就是上午9時56分，海端鄉出現更大地震，規模達5.2、深度10公里。

第三次地震發生31分鐘後，海端鄉上午10時27分又出現規模3.8、深度5公里地震。總計海端鄉今天上午共有4次地震，震央都只離昨天規模5.6地震的震央1公里左右。

海端鄉今天四次地震當中，三起地震都是規模3.8、深度5公里。地震測報中心江準熙說，大家看到的是地震速報，解析度不高、有所偏差，因此這三起地震的實際規模跟深度其實仍稍微不同，不是剛好一樣。

昨天台東縣延平鄉上午9時52分發生規模5.6地震，震度最大卻出現在高雄桃源。江準熙說，主因是昨天地震剛好發生在高雄跟台東縣界，而桃源就位處高雄東邊靠近震源之處，因此震度反而最大。今天餘震出現在海端鄉而非延平鄉，也是因為位於兩鄉交接處的因素。

江準熙表示，今天上午四次地震都出現在非常接近震源構造的地方，很明確是昨天的餘震。雖然平常只用一個「點」表示震央所在地，可是震源其實是一個面，將所有餘震串連起來後，就可以分析震源構造大小。

江準熙說，昨天上午9時52發生規模5.6地震，但直到今天上午9時50分才發生第一次餘震，以這種規模主震而言，餘震已算偏少。

主震發生兩周後都要注意餘震。江準熙說，理論上會發生規模4左右的餘震，但既然規模5.6的主震都沒造成災害，民眾就不需要過度擔心規模更小的餘震。不過，如果因為昨天地震造成家具、電視支撐零件損壞，就要趕快修好，免得被餘震再次破壞。