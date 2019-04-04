指月亮被割耳、夜吹哨招鬼 專家解密「9大傳說」

2019-04-04 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



網路近期瘋傳「9大傳說」示意圖，上頭畫著從小到大常聽到長輩告誡的事情，像是「手指月亮會被割耳朵」、「晚上吹口哨會招來阿飄」等鄉野傳說，不少網友看得很有感，民俗專家廖大乙則針對這9大傳說解密。

而這「鄉野9大傳說」有，晚上不能晾衣服、手指月亮會被割耳朵、偷看人家洗澡會長針眼、晚上剪指甲父母會折壽、紅筆寫名字會短命、半夜照鏡子梳頭能看見另一半、筷子拿太遠嫁得比較遠、吃雞爪會撕破書、晚上吹口哨會招來阿飄。

對此，廖大乙說，這些傳說早在他小時候就經常聽老一輩提起，只是隨科技進步，生活型態改變，逐漸被人淡忘，因此越來越少長輩跟兒孫提醒，至於是真是假，見仁見智，但能確定的是，這些看似「騙囝仔」的言論，背後都藏有深層涵義。

其中，偷看人家洗澡會長針眼、吃雞爪會撕破書、晚上不能晾衣服、筷子拿太遠嫁得遠、晚上剪指甲父母會折壽、半夜照鏡子梳頭能看見另一半等表達寓意大同小異，多是提醒小孩謹守道德本份、親近父母盡孝道、養成良好習慣和生活常規。

而晚上吹口哨會招來阿飄、紅筆寫名字會短命等則與歷史有關，前者相傳是日軍統台為宵禁，避免民眾入夜閒晃吹口哨擾亂軍情的防堵作為，後者則因「丹書不祥」記錄罪犯、批死都已紅字示。