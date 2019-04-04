搶腦中風黃金治療期 北醫附醫引進新機縮1小時判讀時間

2019-04-04 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



腦中風必須要與時間賽跑，只要多爭取到1秒鐘，就能拯救更多腦細胞並降低術後失能的比率。隨著經動脈導管取栓手術的發展，被拯救的中風患者日漸增加，如何更精準判讀「腦部缺血區域」成兵家必爭之地，北醫附醫引進新型電腦斷層大腦血流灌注影像人工智慧判讀軟體，將手術前評估時間縮短近1小時。

●缺血性腦中風最大宗 其中大血管阻塞最恐怖

台灣每年約3萬5000多名中風患者，根據台灣中風登錄資料庫過去的顯示，初次發生中風的患者，1個月後失能的比例高達六成。台北醫學大學附設醫院影像醫學部主治醫師謝立群表示，腦中風最常見的原因為「缺血性腦中風」，占所有腦中風患者的四分之三，其餘的四分之一為出血性腦中風；而缺血性腦中風中又以大血管阻塞最為嚴重，約占四分之一，每年約有6000到7000名患者。

謝立群表示，缺血性腦中風最怕延誤治療時間，腦部只要缺氧5分鐘，腦組織就可能壞死，所幸腦部血管有特殊代償性構造，讓血液能相互支援，有機會延後腦組織壞死時間。

隨著醫療技術發展，經動脈導管取栓術雖然已經能延長腦中風後的黃金救援時間，但是若能提早完成腦部缺血區域的影像判讀，神經放射科醫師便能更快完成取栓手術，打通阻塞的血管，遏止缺血區域的擴張。

他說，以前患者被送進醫院，先做第一次電腦斷層確定是否為腦中風，初次判讀時間約為5分鐘，待確認為缺血性腦中風後，團隊需要確認腦組織壞死範圍，一旦壞死範圍太大就不適合接受經動脈導管取栓術；因此將會接著安排電腦斷層血管攝影及血流灌注影像，確定腦部缺血區域的範圍及血管阻塞位置，檢查及判讀時間約需20到30分鐘。

●新型影像判讀軟體助判讀 縮短近1小時

謝立群表示，過去判讀時間的長短，取決於放射師及判讀醫師的經驗，電腦斷層的影像出現後，醫師要在放射師重組的影像資料中，把包含血管、大腦、腦殼等組織的影像抽絲剝繭後，找出阻塞的血管位置，推測腦部壞死及缺血的區域，有經驗者最快也需要10到15分鐘，且若假日負責手術的醫師不在醫院內時，須先趕回醫院，過程得再耗費許多時間。

新型影像判讀軟體能直接找出阻塞的血管位置，並定量腦部壞死及缺血區域的體積，影像可直接傳送至醫師手機，即使人不在醫院內也能馬上判讀，能節省的時間，不只是影像重組等時間，還省去了醫師找電腦和查詢病患影像的時間，實際使用甚至能縮短1小時的術前評估流程。

該軟體去年底引進後，北醫附醫運用在13位病人，其中手術後能達到生活完全自理的比例達到40％，比起過去沒有引進該系統前，僅有25％達到生活完全自理的比例來得提升。