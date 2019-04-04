小兒科醫師：飲食與藥物改善便秘 別害怕就醫

2019-04-04 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



據癌症關懷基金會最新研究調查顯示，國內學童便秘比例不低，不正確的食物選擇與生活習慣，是導致排便不順的主因。小兒科醫師建議，家長應從孩子每周解便是否不超過三次、排便困難或出血現象觀察，並讓孩子補充足量纖維素及適度水分，以防便秘上身。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊表示，便秘可分為器質性與功能性兩類，器質性指因疾病引起的便秘，約占便秘兒童的5%；功能性便秘則是因飲食、生活習慣所引起，比例高達九成。

戴季珊說，家長可從幾個現象判斷孩子是否便秘，如每周解便不超過三次、排便困難時間久、肛門出血、糞便粗大到塞住馬桶，或出現顆粒糞便等。

戴季珊指出，孩子若便秘時，通常為纖維素及水分攝取不夠，可選擇像梨子、梅子、熟成香蕉等水果，有促進排便效果；若不喜歡吃水果，黑棗汁也是不錯選擇，因黑棗含有豐富膳食纖維，可增加糞便體積並促進腸蠕動，且喝黑棗汁時同時補充了水分，可潤滑腸道，皆有助改善便秘。

此外，有些兒童因對蔬菜的口感差而致便秘，戴季珊說若不嚴重者，先從調整飲食做起，像是蔬菜搭配其他食材拌炒來增進食慾，或搭配行為治療使其不恐懼；若便秘嚴重者，仍須就醫判斷以藥物或口服軟便劑等改善。

另外，戴季珊也表示，有些民眾會嘗試益生菌來改善便秘，益生菌因菌種多、個人體質不同，在便秘的治療效果上見仁見智，家長可嘗試，若有效則持續使用，無效則停。