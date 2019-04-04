台兒便秘創新高 近四成未天天排便

2019-04-04 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台灣飲食西化，兒童普遍營養過剩，其油炸物、糖飲的過度攝取，加上蔬果、全穀類等攝取不足，而出現便秘情形。有研究調查發現，國內學童便秘比例創新高，近四成學童沒有天天排便；營養師建議，學童應保持運動、少吃油炸加工品並增加蔬果攝取以及補充水分，以防便秘上身。

癌症關懷基金會日前公布2018年研究，全台北、中、南逾3萬1000份問卷調查國小學童飲食與便秘情形，發現將近四成（38%）的學童沒有天天排便；此外，更有高達21%的學童排便型態不理想，大便呈硬塊狀、泥狀、水狀或交替出現。

癌症關懷基金會營養師陳扆洵指出，此次調查為2018年2月至今年1月間，配合各國小時間，由營養師至各學校舉辦743場樂活健康講座時，針對三到六年級學童所發出問卷統計。結果發現每天排便一次或一次以上學童只占62％，38%的學童排便不順，此比例高於2015年調查時的36%外；若和2001年台灣國民營養調查，台灣學童便秘盛行率高達32.7%相比，也是大幅上升。

陳扆洵說，進一步分析發現，所有學童在全穀雜糧、蔬果攝取統統不足，且過半數沒規律運動習慣；另外，有高達七成學童喝水不足，再加上愛喝含糖飲料、常吃油炸品等不正確的食物選擇與生活習慣，導致便秘問題嚴重。

若以調查中台北、新北、台中與高雄市四都學童來看，可能導致便秘的原因大不同。陳扆洵指出，如台北高達四成九學童嗜吃加工油炸物；新北則有五成一學童水果攝取不足；台中則有三成學童蔬菜攝取量不足；高雄學童則有二成七全穀、蔬菜攝取量不足。

癌症關懷基金會營養師林郁婷則表示，有研究文獻指出，採取高纖維、低脂肪飲食方式，可養出腸道好菌，降低壞菌比例，解決人體近九成與腸道不潔有關的疾病。她建議學童應保持運動、少吃油炸加工品，蔬果每天應攝取1.5碗的量；此外，每天喝至少六杯250西西以上的水，來改善排便不順。