親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

台兒便秘創新高 近四成未天天排便

2019-04-04 10:39聯合報 記者簡浩正╱即時報導

台灣飲食西化，兒童普遍營養過剩，其油炸物、糖飲的過度攝取，加上蔬果、全穀類等攝取不足，而出現便秘情形。有研究調查發現，國內學童便秘比例創新高，近四成學童沒有天天排便；營養師建議，學童應保持運動、少吃油炸加工品並增加蔬果攝取以及補充水分，以防便秘上身。

癌症關懷基金會日前公布2018年研究，全台北、中、南逾3萬1000份問卷調查國小學童飲食與便秘情形，發現將近四成（38%）的學童沒有天天排便；此外，更有高達21%的學童排便型態不理想，大便呈硬塊狀、泥狀、水狀或交替出現。

癌症關懷基金會營養師陳扆洵指出，此次調查為2018年2月至今年1月間，配合各國小時間，由營養師至各學校舉辦743場樂活健康講座時，針對三到六年級學童所發出問卷統計。結果發現每天排便一次或一次以上學童只占62％，38%的學童排便不順，此比例高於2015年調查時的36%外；若和2001年台灣國民營養調查，台灣學童便秘盛行率高達32.7%相比，也是大幅上升。

陳扆洵說，進一步分析發現，所有學童在全穀雜糧、蔬果攝取統統不足，且過半數沒規律運動習慣；另外，有高達七成學童喝水不足，再加上愛喝含糖飲料、常吃油炸品等不正確的食物選擇與生活習慣，導致便秘問題嚴重。

若以調查中台北、新北、台中與高雄市四都學童來看，可能導致便秘的原因大不同。陳扆洵指出，如台北高達四成九學童嗜吃加工油炸物；新北則有五成一學童水果攝取不足；台中則有三成學童蔬菜攝取量不足；高雄學童則有二成七全穀、蔬菜攝取量不足。

癌症關懷基金會營養師林郁婷則表示，有研究文獻指出，採取高纖維、低脂肪飲食方式，可養出腸道好菌，降低壞菌比例，解決人體近九成與腸道不潔有關的疾病。她建議學童應保持運動、少吃油炸加工品，蔬果每天應攝取1.5碗的量；此外，每天喝至少六杯250西西以上的水，來改善排便不順。

癌症
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10

每一分錢都能生錢 有富人思維才是致富之道

2019-04-04 10:19

小兒科醫師：飲食與藥物改善便秘 別害怕就醫

2019-04-04 10:41

美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37

單車環球陳峻永 土耳其學生稱他現代馬可波羅

2019-04-04 07:58

清明連假好天氣！ 吳德榮：直至下周三才轉變

2019-04-04 07:16

東半部防雨！ 連假4天一天比一天暖

2019-04-04 04:50

連3年獲5星級航空 長榮30年「無敵精彩」

2019-04-04 00:50

夾娃娃機電子菸、按摩棒… 熱貼校園

2019-04-04 00:41

女童罹罕病 父母捉襟見肘待援

2019-04-03 23:44

新北捷運環狀線 拚Q4通車

2019-04-03 23:37

柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08

健康你我他／餐後刷牙 定期回診

2019-04-03 23:04

圖表話健康／和缺鐵性貧血說掰掰

2019-04-03 23:04

麻疹疫苗 自費接種增3倍

2019-04-03 23:04

運動跟獎勵 改善孩子過動症

2019-04-03 23:04

別搖晃嬰兒！ 嚴重恐喪命

2019-04-03 23:04

誤信APP菇類鑑定 登山客食毒菇送醫

2019-04-03 22:58

透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54

3歲童日花9小時用電子屏幕礙語言發展 至K1只懂說單字

2019-04-03 21:10

台鐵ATP遠端監控系統優化 4月30日啟用

2019-04-03 20:21

財神爺眷顧嘉義縣 5年誕生3名統一發票千萬富翁

2019-04-03 20:04

小孩腦活力降低 研究：貧窮惹的禍

2019-04-03 19:35

北美最佳商務艙航空 加航獲選推優惠

2019-04-03 19:04

影／兒童節前夕 麥當勞叔叔送台大兒醫的大禮是....

2019-04-03 19:04

女性注意！ 長庚：45歲以下女性心絞痛盛行率高於男性

2019-04-03 19:03

全台唯一彩色海芋季明起登場 花海愛之船花漾迎賓

2019-04-03 18:31

連假將逐日回暖 有鋒面但影響不大

2019-04-03 18:16

華航新空巴艙門遭撞 157人滯留雪梨

2019-04-03 17:50

林佳龍春遊車埕 林明溱宣布加碼送好玩卡1000張

2019-04-03 17:35

傳男嬰疑遭保母壓窒息亡 醫：逗弄搖晃嬰兒也NG

2019-04-03 17:20

紀念韓德爾260週年 台北愛樂唱彌賽亞

2019-04-03 17:01

整鼻不需大手術 未來5分鐘搞定

2019-04-03 17:01

幼兒托育時間太長 影響孩子發展

2019-04-03 16:57

初審通過 高中以下應實施4小時家庭教育課程

2019-04-03 16:27

影／兒童節前桃機免稅店新增親子閱讀空間

2019-04-03 16:02

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

不可不知！使用超神奇小蘇打粉的兩大禁忌

2019-04-03 15:43
看更多

熱門文章

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

影／果園裡傳哭叫聲 農民趕往救出3隻可愛小豹

2019-04-03 17:59

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15

國5「紫爆」！ 國3接國5動彈不得 會持續塞到下午

2019-04-04 08:16

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

誤信APP鑑定結果 登山客誤食有毒野菇

2019-04-03 13:38

太嚇人了！連假首日 蘇澳市區到蘇花改狂塞13公里

2019-04-04 08:55

宜蘭3級地震 民眾：超有感！同事尖叫自己被嚇到

2019-04-03 10:50

南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14

傳說中的「黑金」滷肉飯! 華西街「小王清湯瓜仔肉」躍上米其林必比登名單

2019-04-04 00:15

放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

嘴唇不保養瞬間老5歲！裸粉色唇膜迸發少女心 韓妞喊「全收」

2019-04-03 13:33

清明連假一天比一天溫暖 前兩天有雨記得帶傘

2019-04-03 11:03

每日星座運勢／雙魚桃花極強財運佳 求職機會良好

2019-04-04 00:00

柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08

買都買不到的天梭Seastar 1000腕表 2019年新款搶先秀給你看！

2019-04-04 00:29

12生肖財運速報：點亮4月財庫的代表字出爐

2019-04-03 16:11

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

清明連續假期首日 土城警分局在交流道實施高乘載管制

2019-04-03 17:57

清明連假國道好塞！ 國5南向行速最低22公里

2019-04-04 07:24

故宮文資新發現！ 王羲之啟發莊嚴半世紀前做這事

2019-04-03 11:54

清明節冷知識 為什麼必吃兩種食物？

2019-04-04 07:09

美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37

清明連假掃墓旅遊尖峰 高市警管制7風景區交通

2019-04-03 11:14

透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54

傳男嬰疑遭保母壓窒息亡 醫：逗弄搖晃嬰兒也NG

2019-04-03 17:20

2019十二生肖「夏季姻緣感情運勢」大解析

2019-04-03 17:45

貪吃惹禍 蜥蜴把六顆高爾夫球吞下肚

2019-04-03 15:15

影／緬甸女童先天眼耳臉部異常 來台變臉謝台灣

2019-04-03 11:30

影／台灣的愛 讓緬甸眼耳臉畸形11歲女獲重生

2019-04-03 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top