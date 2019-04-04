親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

壓哨三分球不算 林書豪填格子數據刷存在感

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台東海端連三震。圖／取自氣象局網站
台東海端連三震。圖／取自氣象局網站
分享

中央氣象局發布地震報告，今天上午9時56分，台東縣政府西北方36.9公里（台東縣海端鄉），發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度10.0公里。

各地最大震度：高4級、台東4級、屏東3級、花3、嘉3、南2、雲2、彰2、投2、台中2、澎1、苗1、宜1、竹1。

而在稍早的今天上午9時50分和9時54分，都在台東縣海端鄉，先後發生芮氏規模3.8的小區域有感地震，地震深度都只有5公里。

台鐵局說，富里=山里間按地震4級規定辦理，加強播音以服務旅客。

中央氣象局發布地震報告，今天上午9時56分，台東縣政府西北方36.9公里（台東縣...
中央氣象局發布地震報告，今天上午9時56分，台東縣政府西北方36.9公里（台東縣海端鄉），發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度10.0公里。圖／取自氣象局網站
分享

地震台東氣象局
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

每一分錢都能生錢 有富人思維才是致富之道

2019-04-04 10:19

小兒科醫師：飲食與藥物改善便秘 別害怕就醫

2019-04-04 10:41

台兒便秘創新高 近四成未天天排便

2019-04-04 10:39

美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37

單車環球陳峻永 土耳其學生稱他現代馬可波羅

2019-04-04 07:58

清明連假好天氣！ 吳德榮：直至下周三才轉變

2019-04-04 07:16

東半部防雨！ 連假4天一天比一天暖

2019-04-04 04:50

連3年獲5星級航空 長榮30年「無敵精彩」

2019-04-04 00:50

夾娃娃機電子菸、按摩棒… 熱貼校園

2019-04-04 00:41

女童罹罕病 父母捉襟見肘待援

2019-04-03 23:44

新北捷運環狀線 拚Q4通車

2019-04-03 23:37

柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08

健康你我他／餐後刷牙 定期回診

2019-04-03 23:04

圖表話健康／和缺鐵性貧血說掰掰

2019-04-03 23:04

麻疹疫苗 自費接種增3倍

2019-04-03 23:04

運動跟獎勵 改善孩子過動症

2019-04-03 23:04

別搖晃嬰兒！ 嚴重恐喪命

2019-04-03 23:04

誤信APP菇類鑑定 登山客食毒菇送醫

2019-04-03 22:58

透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54

3歲童日花9小時用電子屏幕礙語言發展 至K1只懂說單字

2019-04-03 21:10

台鐵ATP遠端監控系統優化 4月30日啟用

2019-04-03 20:21

財神爺眷顧嘉義縣 5年誕生3名統一發票千萬富翁

2019-04-03 20:04

小孩腦活力降低 研究：貧窮惹的禍

2019-04-03 19:35

北美最佳商務艙航空 加航獲選推優惠

2019-04-03 19:04

影／兒童節前夕 麥當勞叔叔送台大兒醫的大禮是....

2019-04-03 19:04

女性注意！ 長庚：45歲以下女性心絞痛盛行率高於男性

2019-04-03 19:03

全台唯一彩色海芋季明起登場 花海愛之船花漾迎賓

2019-04-03 18:31

連假將逐日回暖 有鋒面但影響不大

2019-04-03 18:16

華航新空巴艙門遭撞 157人滯留雪梨

2019-04-03 17:50

林佳龍春遊車埕 林明溱宣布加碼送好玩卡1000張

2019-04-03 17:35

傳男嬰疑遭保母壓窒息亡 醫：逗弄搖晃嬰兒也NG

2019-04-03 17:20

紀念韓德爾260週年 台北愛樂唱彌賽亞

2019-04-03 17:01

整鼻不需大手術 未來5分鐘搞定

2019-04-03 17:01

幼兒托育時間太長 影響孩子發展

2019-04-03 16:57

初審通過 高中以下應實施4小時家庭教育課程

2019-04-03 16:27

影／兒童節前桃機免稅店新增親子閱讀空間

2019-04-03 16:02

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

不可不知！使用超神奇小蘇打粉的兩大禁忌

2019-04-03 15:43
看更多

熱門文章

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

影／果園裡傳哭叫聲 農民趕往救出3隻可愛小豹

2019-04-03 17:59

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top