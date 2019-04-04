又有地震！9:56台東規模5.2地震 最大震度4級

2019-04-04 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台東海端連三震。圖／取自氣象局網站 分享 facebook

中央氣象局發布地震報告，今天上午9時56分，台東縣政府西北方36.9公里（台東縣海端鄉），發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度10.0公里。

各地最大震度：高4級、台東4級、屏東3級、花3、嘉3、南2、雲2、彰2、投2、台中2、澎1、苗1、宜1、竹1。

而在稍早的今天上午9時50分和9時54分，都在台東縣海端鄉，先後發生芮氏規模3.8的小區域有感地震，地震深度都只有5公里。

台鐵局說，富里=山里間按地震4級規定辦理，加強播音以服務旅客。