美團隊來台拍大甲媽遶境、馬祖藍眼淚 入圍艾美獎

2019-04-04 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部觀光局與美國公共電視網知名旅遊節目「Joseph Rosendos Travelscope」聯合製作「台灣媽祖與馬祖」旅遊節目，介紹台灣媽祖信仰、馬祖芹壁聚落及藍眼淚等特色。大甲媽、白沙屯媽祖一年一度遶境進香活動下周陸續起駕，傳來「台灣媽祖與馬祖」入圍美國第46屆日間創意藝術艾美獎的好消息，節目主持人羅森度開心表示，「歡迎媽祖到美國參與頒獎典禮。」

Joseph Rosendos Travelscope節目2017年來台拍攝媽祖遶境及進香活動，採訪民俗宗教老師林茂賢，並前往馬祖探尋媽祖文化，製作「台灣媽祖與馬祖」專題報導。節目介紹台灣民間信仰媽祖文化與馬祖的關係，還走訪馬祖的大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光及品嘗地方美食。節目在2018年4月於北美地區播映。

羅森度當初在節目中第一次參加大甲媽祖遶境及進香，跟隨媽祖走訪台灣沿海鄉鎮，看到壯觀的陣頭、報馬仔、彌勒團、太子團、執事隊，還有成千上萬信眾一步一腳印追隨媽祖的步伐。他在節目中說，「只有親眼見證才能感受那股凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力，深刻體會台灣人民的互助、關懷與人性的溫暖善良面」，「媽祖不只是存在台灣人民心中，更是無所不在庇祐眾生」。

節目入圍日間創意藝術艾美獎的「生活美食旅遊暨教育資訊節目類」最佳單機指導，下月將舉行頒獎典禮。羅森度表示，「讓我們一起歡迎媽祖到美國參與頒獎典禮。」