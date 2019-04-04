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國5紫爆又回堵！ 各國道南向路段大塞車

2019-04-04 09:13聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

根據「高速公路1968」上午9時即時路況，國5石碇到坪林行控南向路段紫爆，行速只有19公里；坪林行控-頭城南向路段行速也低於33公里。國3北向、南向往國5南港系統各回堵3公里，國5石碇南入106乙排隊1公里。

國1楊梅到新竹南向路段行速只有20至37公里，國3三鶯到龍潭南向路段行速只有23至30公里。

高速公路局說，上午7時6分國1南向145公里處，有一輛大客車冒煙事故占外路肩，已於上午8時25分排除，無人受傷，回堵2公里，車流紓解中。

根據「高速公路1968」上午9時即時路況，國5石碇到坪林行控南向路段紫爆，行速只...
根據「高速公路1968」上午9時即時路況，國5石碇到坪林行控南向路段紫爆，行速只有19公里；坪林行控-頭城南向路段行速也低於33公里。國3北向、南向往國5南港系統各回堵3公里，國5石碇南入106乙排隊1公里。圖／取自「高速公路1968」
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