清明節冷知識 為什麼必吃這兩種食物

2019-04-04 07:09 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



4月5日是清明節，清明連假開始，許多民眾都前往家鄉掃墓、祭祖。不過除了祭祖外，您知道清明節時有兩款應景食材必吃，就是「潤餅」與「揖墓粿」，每逢此時節，許多潤餅老店更成為大熱門。不過中醫師也提醒民眾兩者熱量不算低，仍採適量進食。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，清明節是華人四大節日之一，也是24節氣中的第5節氣；會有吃潤餅的習俗，是源於「寒食節」，為春秋時代的傳說故事。晉文公重耳即位前離開晉國，在外流亡期間有5名賢士誓死追隨，有一次重耳因不耐饑寒而昏倒，賢士介子推將自己大腿肉割下，烹煮成肉湯給重耳食用，因此保住重耳性命。

當重耳回晉國登基後，介子推以「功不言祿」拒絕受封，並回鄉與老母親隱居。後來重耳決定放火燒山逼迫他現身，沒想到發現介之推母子抱著樹被燒死，讓重耳後悔不已。從此下令，每到介子推的祭日（清明節前夕），舉國上下都不得開火三日，而不需要開火的潤餅，就成為寒食節必吃的食物。

另外，清明節時另有分揖墓粿的習俗。陳潮宗說，揖墓粿也稱為乞墓粿，表福分分享與拉攏當地孩童意涵。他憶起小時候印象說，因掃墓地點都在郊外或山上等遠處，每當清明節祭拜時，總需走過一段長路，也會經過部分孩童的家，習俗上會將祭拜過的粿（如草仔粿）分給當地的孩童，藉此拉攏幫忙看管墳墓，另一層意思則為請求孩童勿玩鬧、踐踏墓園的概念。

不過陳潮宗也提醒民眾，無論是潤餅或揖墓粿，都含有澱粉，一份潤餅的澱粉量至少半碗白飯，含糖的花生粉熱量也不低，建議內餡可多放些蔬菜、豆乾，豬肉可以雞胸肉代替，來減低油膩感與熱量；尤其是有三高或血糖疾病患者，更應少量攝取。