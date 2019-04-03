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柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08聯合報 記者侯俐安╱即時報導

柬埔寨爆非洲豬瘟案例，防檢局表示，即日起柬埔寨抵台旅客帶豬肉製品將罰20萬元。 ...
柬埔寨爆非洲豬瘟案例，防檢局表示，即日起柬埔寨抵台旅客帶豬肉製品將罰20萬元。 聯合報系資料照
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非洲豬瘟中央災害應變中心今天晚間表示，柬埔寨今天向世界動物衛生組織（OIE）通報發生非洲豬瘟案例，是亞洲地區繼中國大陸、蒙古及越南後，第4個發生非洲豬瘟疫情的國家，也是東南亞第2個發生疫情的國家。

防檢局表示，依據動物傳染病防治條例第45之1條規定及防檢局107年12月18日公告的裁罰基準，自今日晚間9時起，入境旅客自柬埔寨違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，第1次違規將裁罰20萬元，第2次就開罰100萬元；外來人士遭罰20萬元未能繳清罰款者移送移民署當場拒絕其入境。

防檢局長逢海東表示，目前柬埔寨金邊、吳哥窟有定期包機飛桃園機場，最近也陸續有包機飛台中機場等，請民眾要特別留意。

依據OIE疫情資訊，疫情發生在該國東部Rattanakiri省的一處後院飼養型態的豬場，飼養500頭，其中400頭發病死亡，死亡率達80%．其餘100頭已進行撲殺。非洲豬瘟在東南亞地區從越南擴散到柬埔寨，鄰近國家應高度警戒，嚴陣以待。

目前桃園機場因入境旅客人數較多，除託運行李已全面檢查外 ，手提行李則於1月16日起針對來自高風險地區之中國大陸（包括香港、澳門），及自2月15日起針對越南，2月20日起針對寮國、柬埔寨、緬甸及泰國旅客，由航警局與防檢局共同執行全面檢查（2月2日起啟用X光機）。

其他機場則已對所有入境旅客託運行李及高風險航班旅客手提行李，由關務署X光機及防檢局檢疫犬進行檢查。另查國內機場目前僅桃園機場有來自柬埔寨的班機，今日晚間9點以後已無自柬埔寨入境班機。

值此疫情在東南亞擴散時刻，應變中心特別呼籲，國內養豬業者應儘速提升養豬場生物安全防護措施，嚴防疫病入侵，不要讓所有防疫的辛勞破功 。應變中心也提醒往來臺灣與柬埔寨兩地的旅客，千萬不要違規自柬埔寨攜帶豬肉產品入境，第1次即處罰20萬元，切勿以身試法。

柬埔寨桃園機場非洲豬瘟
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