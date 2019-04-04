親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

韓國瑜受訪要「太陽們」溝通 提出理想幫中華民國選總統

連3年獲5星級航空 長榮30年「無敵精彩」

2019-04-04 00:50聯合報 記者葉冠妤／台北報導

長榮航空慶祝成立卅周年，昨天在桃園南崁總公司舉辦「精彩30・永續飛翔」慶祝活動。...
長榮航空慶祝成立卅周年，昨天在桃園南崁總公司舉辦「精彩30・永續飛翔」慶祝活動。 長榮航空／提供
分享

長榮航空慶祝成立卅周年，昨天在桃園南崁總公司舉辦「精彩卅・永續飛翔」慶祝活動，近六百名服務滿卅年的同仁及航空系統公司高級主管參加，除了回首長榮卅年來的創舉與獲獎成就，也更凝聚員工向心力，為下個十年奮鬥。

長榮航空董事長林寶水致詞時，以「樂在其中・才會無敵精彩」勉勵員工，繼續以「成為全世界最安全、服務最好的航空公司」目標前進，期許同仁傳承長榮航空「飛航安全便捷、服務親切周到、經營有效創新」的經營理念。

回顧長榮卅年，長榮航空指出，一九八八年，長榮集團創辦人暨總裁張榮發決定將運輸服務從海洋延伸到天空，一九八九年四月七日成立長榮航空，一九九一年七月一日如期起飛，短短幾年航點遍布亞、歐、美、澳各大洲。

長榮航空也推出多項創舉，如首創台灣民謠登機音樂與機上台語廣播、艙等提供台式風味的清粥小菜，獨步全球的第四艙等「經濟豪華艙」；也提供全艙等自選互動式娛樂系統、一八○度全平躺皇璽桂冠艙、米其林三星餐點等，首開國籍航空先例。

長榮航空也連續多年被各大機構評選為世界前十大最安全、服務最佳的航空公司，並連續三年獲得五星級航空公司的榮耀，日前也再度被TripAdvisor旅遊網站評選為「全球十大最佳航空公司」第三名。

長榮航空表示，將秉持「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的理念，持續成為全世界飛航安全與服務品質最佳的航空公司。

長榮米其林
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

柬埔寨爆非洲豬瘟 今起帶豬肉製品入境罰20萬元

2019-04-03 23:08

夾娃娃機電子菸、按摩棒… 熱貼校園

2019-04-04 00:41

誤信APP菇類鑑定 登山客食毒菇送醫

2019-04-03 22:58

女童罹罕病 父母捉襟見肘待援

2019-04-03 23:44

新北捷運環狀線 拚Q4通車

2019-04-03 23:37

健康你我他／餐後刷牙 定期回診

2019-04-03 23:04

圖表話健康／和缺鐵性貧血說掰掰

2019-04-03 23:04

麻疹疫苗 自費接種增3倍

2019-04-03 23:04

運動跟獎勵 改善孩子過動症

2019-04-03 23:04

別搖晃嬰兒！ 嚴重恐喪命

2019-04-03 23:04

透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54

3歲童日花9小時用電子屏幕礙語言發展 至K1只懂說單字

2019-04-03 21:10

台鐵ATP遠端監控系統優化 4月30日啟用

2019-04-03 20:21

財神爺眷顧嘉義縣 5年誕生3名統一發票千萬富翁

2019-04-03 20:04

小孩腦活力降低 研究：貧窮惹的禍

2019-04-03 19:35

北美最佳商務艙航空 加航獲選推優惠

2019-04-03 19:04

影／兒童節前夕 麥當勞叔叔送台大兒醫的大禮是....

2019-04-03 19:04

女性注意！ 長庚：45歲以下女性心絞痛盛行率高於男性

2019-04-03 19:03

全台唯一彩色海芋季明起登場 花海愛之船花漾迎賓

2019-04-03 18:31

連假將逐日回暖 有鋒面但影響不大

2019-04-03 18:16

華航新空巴艙門遭撞 157人滯留雪梨

2019-04-03 17:50

林佳龍春遊車埕 林明溱宣布加碼送好玩卡1000張

2019-04-03 17:35

傳男嬰疑遭保母壓窒息亡 醫：逗弄搖晃嬰兒也NG

2019-04-03 17:20

紀念韓德爾260週年 台北愛樂唱彌賽亞

2019-04-03 17:01

整鼻不需大手術 未來5分鐘搞定

2019-04-03 17:01

幼兒托育時間太長 影響孩子發展

2019-04-03 16:57

初審通過 高中以下應實施4小時家庭教育課程

2019-04-03 16:27

影／兒童節前桃機免稅店新增親子閱讀空間

2019-04-03 16:02

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

不可不知！使用超神奇小蘇打粉的兩大禁忌

2019-04-03 15:43

網紅蔡阿嘎、理科太太聯手代言 終止兒童受暴　

2019-04-03 15:37

大甲媽祖7日起駕 氣象局出動氣象觀測車一路跟

2019-04-03 15:34

生命中的十大「人品爆發」時刻 第二名幾乎人人都有過的時刻

2019-04-03 15:09

擔心觸犯原民智慧財產權？ 上這個網站就對了

2019-04-03 15:00

2歲半男童嘴歪臉斜急送醫 竟是睪丸淋巴瘤轉移

2019-04-03 14:36

娃娃機夾跳蛋 學校周邊恐被染黃

2019-04-03 14:35

箭筍量少搶鮮要快 台東攤販：清明節後恐吃不到

2019-04-03 14:34

六都夾娃娃機大調查 鄰近校園卻暗藏春色

2019-04-03 14:30
看更多

熱門文章

不可輕忽！氣象局：今天或三天內 恐發生規模5餘震

2019-04-03 11:30

好搖！9時52分全台有感地震 震央台東規模5.6、高屏嘉4級

2019-04-03 09:59

米其林公布必比登推介58個名單 24家街頭小吃入榜

2019-04-03 10:12

愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15

地震大到連狗都躲起來！ 台中搖晃近30秒嚇傻了

2019-04-03 10:50

一定要造訪台灣的10大理由 捷克女孩讚：沒見過比這裡更好的人情味

2019-04-03 10:19

晃得頭昏！地震全台有感 屏東上下搖再左右晃

2019-04-03 10:15

清明連假可望好天氣！ 吳德榮：僅周五小變化

2019-04-03 07:18

台南3級地震 騎士停紅綠燈晃一下：以為喝咖啡反胃

2019-04-03 10:27

深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15

存起來！一張圖看懂清明4天連假天氣

2019-04-03 22:41

台東規模5.6地震 觸動核三廠地震儀

2019-04-03 11:58

北市明顯搖晃！台東5.6地震 北捷全線改為慢速行駛

2019-04-03 10:11

【親子互動】新真／不知所措的愛

2019-04-03 06:00

地震！台中3級無災情 高樓層民眾驚嚇：好晃好暈

2019-04-03 10:27

影／果園裡傳哭叫聲 農民趕往救出3隻可愛小豹

2019-04-03 17:59

【夫妻之間】庭院深深／將妳牽牢牢

2019-04-03 06:00

兒童節連假 各大樂園門票優惠懶人包

2019-04-03 15:47

士林夜市「生煎包」上米其林必比登！IG吃貨推這幾家也很讚

2019-04-03 18:15

東部5.6級地震！嘉義地區超有感

2019-04-03 10:16

男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44

這些你都買過嗎？MUJI無印良品公布「10大長賣15年熱銷商品」

2019-04-03 16:20

【親子教養】吳芳枝／一顆漂亮的心

2019-04-03 06:00

上班族培養「改變的勇氣」 心理師的5個建議

2019-04-03 07:12

立委批高鐵取消優惠 林佳龍：應提供付得起的票價

2019-04-03 09:57

誤信APP鑑定結果 登山客誤食有毒野菇

2019-04-03 13:38

台東地震 暫無災情傳出

2019-04-03 10:12

我們與「渣」的距離 快躲開的5種感情人渣

2019-04-03 22:25

南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14

宜蘭3級地震 民眾：超有感！同事尖叫自己被嚇到

2019-04-03 10:50

不讓綠島醫師太累 台東馬偕醫院今派醫師助診

2019-04-03 09:48

清明連假一天比一天溫暖 前兩天有雨記得帶傘

2019-04-03 11:03

推卸責任、躲起來、買一送一 食品業危機處理就這三招？

2019-04-03 15:48

放心大口吃吧！加拿大研究證實：1周吃3.3份義大利麵，居然可瘦0.5公斤

2019-04-03 17:04

婦誤信偏方險截肢 醫師3理由踢爆藥膏偏方是騙人的

2019-04-03 09:39

亞洲最大「世界夢號」郵輪將來高雄 7月1日加開一航次

2019-04-03 13:39

富豪瘋搶88克拉超大美鑽 豪擲4億元以愛女命名

2019-04-03 08:14

一早地震全台有感 花蓮地區2-3級暫無災情落石

2019-04-03 10:36

清明連假首日 國道南下6路段恐大塞車

2019-04-03 09:44

故宮文資新發現！ 王羲之啟發莊嚴半世紀前做這事

2019-04-03 11:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top