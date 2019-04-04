連3年獲5星級航空 長榮30年「無敵精彩」

2019-04-04 00:50 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北報導



長榮航空慶祝成立卅周年，昨天在桃園南崁總公司舉辦「精彩30・永續飛翔」慶祝活動。 長榮航空／提供 分享 facebook

長榮航空慶祝成立卅周年，昨天在桃園南崁總公司舉辦「精彩卅・永續飛翔」慶祝活動，近六百名服務滿卅年的同仁及航空系統公司高級主管參加，除了回首長榮卅年來的創舉與獲獎成就，也更凝聚員工向心力，為下個十年奮鬥。

長榮航空董事長林寶水致詞時，以「樂在其中・才會無敵精彩」勉勵員工，繼續以「成為全世界最安全、服務最好的航空公司」目標前進，期許同仁傳承長榮航空「飛航安全便捷、服務親切周到、經營有效創新」的經營理念。

回顧長榮卅年，長榮航空指出，一九八八年，長榮集團創辦人暨總裁張榮發決定將運輸服務從海洋延伸到天空，一九八九年四月七日成立長榮航空，一九九一年七月一日如期起飛，短短幾年航點遍布亞、歐、美、澳各大洲。

長榮航空也推出多項創舉，如首創台灣民謠登機音樂與機上台語廣播、艙等提供台式風味的清粥小菜，獨步全球的第四艙等「經濟豪華艙」；也提供全艙等自選互動式娛樂系統、一八○度全平躺皇璽桂冠艙、米其林三星餐點等，首開國籍航空先例。

長榮航空也連續多年被各大機構評選為世界前十大最安全、服務最佳的航空公司，並連續三年獲得五星級航空公司的榮耀，日前也再度被TripAdvisor旅遊網站評選為「全球十大最佳航空公司」第三名。

長榮航空表示，將秉持「創造利潤、照顧員工、回饋社會」的理念，持續成為全世界飛航安全與服務品質最佳的航空公司。