透過員工宿舍體驗人間佛教 佛光山妙慧樓獲建築園治獎

2019-04-03 22:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



佛光山員工宿舍──妙慧樓，是佛光山開山星雲大師為在家女眾員工打造的溫暖家園，獲2019建築園冶獎肯定。

邁入第25周年的建築園冶獎，今年共有高雄市公共建築景觀類15件作品報名，6件獲獎，妙慧樓的獲獎原因為「在設計創意、建築景觀與植栽綠化、人文與藝術表現、施工品質等評分項目都獲評審高度肯定，足以作為相關工程的典範楷模，值得建築業界參訪學習」。

佛光山指出，妙慧樓由星雲大師起名，一直是佛光山各道場在家女眾宿舍的名稱，期許住眾都能效法妙慧童女精神，在佛法上得到利益。歷經歲月洗禮，佛光山早期女眾員工宿舍逐漸老舊，不敷使用，兩年多前妙慧樓新建工程動工，去年落成。

妙慧樓由高空俯瞰如兩座相連的三合院結構，內部空間細觀則處處體現人間佛教意涵。其設計一改過去傳統宿舍格局，採一人一間獨立式套房設計，讓員工得以保有完整隱私。隔間式的居家陽台，東向房間可遠眺大武山日初美景；朝西套房則能仰望莊嚴的佛光大佛，讓員工在專屬自己的一方天地裡，身心靈能全然放鬆。

此外，妙慧樓每一樓層都規畫一大、一小，附設電視的交誼廳，員工步出房門來到此，宛如踏進家中客廳，可與佛光大家庭的家人一同看電視、喝茶、聊天，增進彼此情誼。而看似連結兩座三合院的E型建築基地，中間形成兩座中庭，造景雅致，還貼心設置桌椅，供水供電，讓員工方便使用。