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深夜國道塞爆！愈晚愈塞 國五變成停車場

2019-04-03 22:15聯合報 記者侯俐安╱即時報導

深夜國道五號塞爆！明天是清明連假首日，今天下午四點開始出現首波返鄉車潮，傍晚五點過後愈晚愈塞，晚間9點國五塞成停車場，尤其國三接國五幾乎動彈不得。

晚間10時許，國五南港系統至石碇時速僅25公里，石碇至坪林行控31公里、坪林行控至頭城38公里。

台北陳先生今天晚間到宜蘭接女兒回台北，晚間8點從汐止出發，8時57分抵達羅東，平常開40分鐘、今天開1小時，已經比平常略塞，從宜蘭回台北一路順暢，但只見對向車道塞滿滿，尤其國三接國五處幾乎動彈不得。

高公局表示，明天清明連假首日，國五南港系統到坪林路段，將從上午6時一路塞到下午4時，行車時間將是平常的5倍。

國1部分，上午7時至下午3時，楊梅至新竹系統行車時間為平日5倍；上午9時至下午4時，彰化系統至埔鹽系統行車時間為3倍。

國3部分，上午7時至中午12時三鶯至關西、上午9時至中午12時烏日至霧峰，行車時間都是平日4倍；中午12時至晚上6時，竹南至大甲行車時間為3倍。

高公局提醒，明天上午7時至中午12時國1湖口至頭份（含高架堤頂、環北、機場系統）、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向高乘載管制，提醒用路人特別留意。

國五深夜塞爆。圖／取自1968
國五深夜塞爆。圖／取自1968
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