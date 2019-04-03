台鐵ATP遠端監控系統優化 4月30日啟用

2019-04-03 20:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台鐵去年發生普悠瑪事故，爆出調度中心無法掌握司機是否關閉ATP，形成安全漏洞。台鐵當時解釋，主因是ATP每天有超過兩千個訊號導致難以判讀，承諾優化遠端監控系統。台鐵今天表示，優化過的新系統3月28日起開始測試兩周，之後會做教育訓練，預計4月30日啟用。

台鐵每天行駛上千班次，ATP每天有超過兩千個訊號，包括路面感應設備故障、在調度場內開啟等原因，會出現警示聲跟訊號，導致現場人員有時難以判斷是否真的出現問題。

台鐵說，這次優化ATP遠端監控系統經費約706萬元，包括軟硬體更新，還有加派專人24小時監控ATP運作情況。未來新系統上路後，車輛入庫前可先註冊取消後再關機，出庫前則先啟動再註冊資訊。另外，每個指導司機員從出庫開始都要上車督導組員，陪著去看相關動作有無落實。

ATP遠端監控系統以前用文字顯示ATP狀態，新系統則改用顏色呈現，正常使用顯示綠色、關閉顯示紅色，可以更即時、直覺警示調度員。

台鐵說，會更加著重行車安全，普悠瑪事故中雖然ATP本身沒有故障，但遠端監控沒做好。上月召集各段人員在富岡基地教育訓練兩天，成效不錯，第一天由每個人實際說明各段的問題並彙整處理，等兩天做實地操作訓練，包括車輪矯正、檢視傳輸天線等。