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小孩腦活力降低 研究：貧窮惹的禍

2019-04-03 19:35台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

貧窮會讓腦力遲緩！英國東安格里亞大學研究團隊2日發表研究表示，團隊經過4年的調查，他們發現小孩在比較窮的地方，大腦的活力也會比較低。主持這次實驗的史賓瑟教授說，他們希望透過這篇研究，讓世界各國能夠更關注日漸嚴重的貧窮問題。

窮小孩易分心

根據《每日科學報》報導，該研究團隊透過比對印度與美國東部家庭4個月到4歲的小孩大腦發育，他們發現家庭收入較低、家長教育程度也較低的印度小孩大腦活動力，會比較弱且更容易在學習時分心。

團隊利用紅外光譜光學檢測（fNIRS）的技術，觀察小孩的「視覺記憶區」，特別在小孩子對環境視覺改變時，能不能感覺到圖像改變以及將這樣的改變儲存到大腦裡。史賓瑟說，「人類一天會使用10000次大腦的視覺記憶區，這個區域會隨著年齡成長逐漸完善，因此是觀察觀察孩童早期認知發展的重要區域。」

他們發現，比起美國小孩，印度小孩的左腦前皮質（大腦最主要做為視覺記憶區的地方）的被激發的程度會比較低，另外此區也會影響小孩子專心程度，而平均較窮的印度小孩此區比起美國小孩，較不能集中自己注意力，更容易分心。

開發中國家惡性循環

「家庭背景較差的小孩如果大腦無法像已開發國家小孩一樣發展，那貧窮只會在開發中國家惡性循環。」團隊希望各國能更積極採用紅外光譜光學檢測（fNIRS），經過簡單架設就可以使用的技術，作為各國評估小孩早期大腦發展評估的工具。透過科技與在地社區結合，國家能更了解兒童身心發展，進而朝向改善貧窮的方向努力。

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