南下車潮湧現！明清晨開始塞 避開6大地雷路線

2019-04-03 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



今天是清明假期前1上班日，西部國道車流從下午4時後始逐漸增多，傍晚5時後下班車潮出現，壅塞路段包括國1台北都會區路段、南向林口至五股、桃園至內壢、湖口至系統；國3北向大溪至鶯歌系統、三鶯至中和等，其餘國道路況大致正常，截至下午18時，國道總延車公里為76.2百萬車公里。

傍晚5時12分，國3南向101.5公里發生2小自追撞佔用中線事故，造成後方車隊回堵3公里，影響整體車流甚鉅。

明天開始就是四天清明連假，交通部高公局預估國道有六大地雷路段，國1部分，上午7時至下午3時，楊梅至新竹系統行車時間為平日5倍；上午9時至下午4時，彰化系統至埔鹽系統行車時間為3倍。

國3部分，上午7時至中午12時三鶯至關西、上午9時至中午12時烏日至霧峰，行車時間都是平日4倍；中午12時至晚上6時，竹南至大甲行車時間為3倍。

國5塞車時間最長，南港系統至坪林路段從上午6時一路塞至下午4時，行車時間更為平常五倍。

高公局表示，明天西部國道預估總延車公里為124百萬車公里，是平日87百萬車公里的1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日的1.7倍，

相關疏導措施包括，上午7時至中午12時國1湖口至頭份（含高架堤頂、環北、機場系統）、國3木柵至香山及國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、深夜0至5時暫停收費、開放路肩等。