影／兒童節前夕 麥當勞叔叔送台大兒醫的大禮是....

2019-04-03 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



台灣進入少子化時代，去年出生人數僅18.2萬人，創八年新低；台大兒童醫院是急重症兒童醫療重要據點，去年住院新生兒有405人，其中三成是出生體重低於1500克的早產兒，相當於每三天就有一位體重極低的早產兒出生。在兒童節前夕，麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈四台重症保溫箱給台大兒醫，其中兩台放在台大總院，新竹、雲林分院各一台；保溫箱每台九十多萬元，四台價格估近四百萬。

台大兒醫新生兒加護病房主任周弘傑表示，早產兒一公斤以下需住保溫箱，但一般保溫箱因為空間不夠，若需進行量體重、打針、抽血或動手術等，都須將寶寶移出，而早產兒身上接有許多管線，除有管線脫落風險，也可能因為移出保溫箱而造成失溫，進一步影響生命徵兆，但重症型保溫箱則能在保溫箱中直接進行相關操作，甚至直接在裡面開刀，不用移出。

新竹、雲林分院在上周末收到保溫箱，即派上用場，其中新竹分院過去無重症保溫箱，收到之後如獲至寶。台大新竹分院小兒部主任周安國指出，該院在3月29日收到重症保溫箱，隔兩天就出生一個不到900公克、29周早產新生兒，派上用場。