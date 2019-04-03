北美最佳商務艙航空 加航獲選推優惠

2019-04-03 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



加拿大航空暨 Skytrax 評選為「北美最佳航空公司」、「北美最佳清潔機艙」與「北美最佳商務艙」後，今天再獲全球最大旅遊平台TripAdvisor 2019旅遊者之選「北美最佳商務艙」獎項。旅遊者之選是依照各服務艙等的服務水平，頒發給全球最頂尖的航空公司，評選的標準以調查全球旅客對航空公司的意見內容、口碑數量以及評分獲得，代表加拿大航空受到眾多旅客的肯定。

加拿大航空尊享商務艙自推出後頗受旅客好評，除了國際線服務，部分北美境內航班也是唯一提供全平躺座椅的航空公司，包含溫哥華往返多倫多、蒙特婁與紐約紐華克機場及眾多從多倫多起飛的北美航線。機上餐飲與位於多倫多國際機場的尊享貴賓室餐飲，則由加拿大名廚 David Hawksworth 親自設計。

為慶祝加拿大航空榮獲2019旅行者之選「北美最佳商務艙」，加航宣布，即日起至4月30日止，兩人以上同行購買台灣出發之加拿大航空尊享商務艙機票飛往北美逾120個城市航點，最優同行優惠價每人含稅 8萬9696 元起。