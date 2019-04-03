女性注意！ 長庚：45歲以下女性心絞痛盛行率高於男性

2019-04-03 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



45歲的王姓女性，日前出國旅遊參觀鐘乳石，突然感到一陣胸悶不適，導遊詢問才知道她有心絞痛病史，好在王女有隨身攜帶藥品才能及時改善症狀。長庚研究團隊分析「台灣營養健康狀況變遷調查」資料庫，發現女性心絞痛盛行率是男性的1.6倍到1.8倍，且45歲以下的女性，心絞痛盛行率從4.9％上升至5.4％。

長庚科技大學護理系蔡青青助理教授與林口長庚心臟內科研究團隊，運用「台灣營養健康狀況變遷調查」資料庫，分析國人心絞痛發生率，主要分析1993年到1996年以及2005年到2008年，分析2次調查的心絞痛盛行率是否有其差異。

結果發現，1993年到1996年的資料顯示，19歲以上成人的心絞痛盛行率為5.6％，等於每年約有81萬多人有心絞痛症狀；2005年到2008年的資料顯示，19歲以上成人的盛行率已降至3.5％，等於每年約有55萬多人有心絞痛症狀。

若是分為男性、女性做一分析，女性心絞痛盛行率居然是男性的1.6倍到1.8倍；1993年到1996年資料中，45歲到64.9歲的女性心絞痛盛行率為8.6％，到了2005年到2008年資料，盛行率將至4％，但45歲以下女性的心絞痛盛行率卻從4.9％上升至5.4％。

林口長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯表示，心絞痛盛行率下降的原因，可能與1995年健保開辦有關，主要是心絞痛是較好控制的疾病，而女性盛行率高於男性，分析可能是女性較在意自身健康，一旦出現心絞痛症狀，如胸悶、呼吸困難等，會格外注意並就醫，男性可能會比較容易忽視。

褚柏顯說，心絞痛的症狀，很容易被誤以為是心肌梗塞、主動脈剝離、胃食道逆流等，確實這些疾病的症狀皆與心絞痛類似，且都常發生在「劇烈運動過後」，他提醒，當出現胸悶、呼吸困難等症狀時，應儘速就醫。

他說，心肌梗塞、主動脈剝離、張力性氣胸都與心絞痛症狀雷同，卻有致命風險，一定要儘速就醫；至於其他像是胃食道逆流、關節神經痛、乳癌引起的胸悶等，都可以透過進一步檢查確認。