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新店警清明連假配合高乘載管制 北宜區間科技執法上路

2019-04-03 18:49聯合報 記者王長鼎╱即時報導

清明連假期間為疏緩南下交通，新店警分局自4月4日上午7時至中午12時在國道3號新店、安坑南下入口匝道及4月4日、5日上午7時至中午12時在國道5號石碇、坪林交流道南下入口匝道，配合高公局實施「高乘載管制」。除管制外，警方將在交流道沿線及重要路口派遣警力疏導交通，敬請民眾配合。

為徹底遏止北宜公路危險駕車行為，新北市警局已從今年4月1日起在19.1公里至23.1公里之間實施「區間平均速率科技執法」。區間測速路段內同時採取區間平均速率取締與傳統固定桿測速取締，如均速超過每小時40公里限制，將以違規較重者為舉發依據。

新店警方指出，北宜公路除區間測速路段外，仍有傳統固定桿測速取締；警方同時也將採取移動式測速照相，除取締超速外，包括跨越雙黃線及逆向行駛等違規態樣加強舉發，敬請用路駕駛注意。

考量清明掃墓交通疏導，新店警分局針對轄內第七公墓的新烏路與康雅崙路口，將於4月5日配合區公所實施管制，管制時間為上午5時至下午4時，禁止汽機車進入，呼籲掃墓民眾至康雅崙路口及第七公墓搭乘接駁車。在青潭四十份公墓，連假期間上午7時至中午12時，沿竹林路實施「單向管制」，請掃墓民眾由北宜、竹林路口進入，掃墓後往北宜路方向駛離。新店警方在雙峰、翠峰路口實施出入管制，敬請民眾耐心配合。

警方呼籲民眾提早或避開祭祀的交通尖峰期間或時段，並善加利用公車、捷運等大眾運輸系統或安排親友共乘以減緩交通壅塞，並請民眾配合警方的疏導及管制措施。

清明連假期間新店警分局將採取「遠端監視系統科技執法」，全盤掌握各個重要道路及路口交通狀況，發現壅塞或事故將立即採取「快速到位」，派遣員警至現場疏導交通，提供民眾一個快樂順暢的清明節連續假期。

清明連假新店警方將配合高公局在北二高沿線交流道入口實施高乘載管制。圖／警方提供
清明連假新店警方將配合高公局在北二高沿線交流道入口實施高乘載管制。圖／警方提供
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清明連假新店警方將配合高公局在北二高沿線交流道入口實施高乘載管制。圖／警方提供
清明連假新店警方將配合高公局在北二高沿線交流道入口實施高乘載管制。圖／警方提供
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