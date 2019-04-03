新店警清明連假配合高乘載管制 北宜區間科技執法上路

2019-04-03 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



清明連假期間為疏緩南下交通，新店警分局自4月4日上午7時至中午12時在國道3號新店、安坑南下入口匝道及4月4日、5日上午7時至中午12時在國道5號石碇、坪林交流道南下入口匝道，配合高公局實施「高乘載管制」。除管制外，警方將在交流道沿線及重要路口派遣警力疏導交通，敬請民眾配合。

為徹底遏止北宜公路危險駕車行為，新北市警局已從今年4月1日起在19.1公里至23.1公里之間實施「區間平均速率科技執法」。區間測速路段內同時採取區間平均速率取締與傳統固定桿測速取締，如均速超過每小時40公里限制，將以違規較重者為舉發依據。

新店警方指出，北宜公路除區間測速路段外，仍有傳統固定桿測速取締；警方同時也將採取移動式測速照相，除取締超速外，包括跨越雙黃線及逆向行駛等違規態樣加強舉發，敬請用路駕駛注意。

考量清明掃墓交通疏導，新店警分局針對轄內第七公墓的新烏路與康雅崙路口，將於4月5日配合區公所實施管制，管制時間為上午5時至下午4時，禁止汽機車進入，呼籲掃墓民眾至康雅崙路口及第七公墓搭乘接駁車。在青潭四十份公墓，連假期間上午7時至中午12時，沿竹林路實施「單向管制」，請掃墓民眾由北宜、竹林路口進入，掃墓後往北宜路方向駛離。新店警方在雙峰、翠峰路口實施出入管制，敬請民眾耐心配合。

警方呼籲民眾提早或避開祭祀的交通尖峰期間或時段，並善加利用公車、捷運等大眾運輸系統或安排親友共乘以減緩交通壅塞，並請民眾配合警方的疏導及管制措施。