全台唯一彩色海芋季明起登場 花海愛之船花漾迎賓

2019-04-03 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



2019桃園彩色海芋季明天（4日）起將在大園區溪海休閒農業區花卉區登場，延續去年紅、黃、粉、紫、橙及白色各種彩色海芋6萬株迎風綻放嬌艷迎客，今年以「芋見愛情海」為主題，會場巨型花海「愛之船」成今年亮點，在5公頃的五顏六色花海展場，趁著今天起清明節連假開始，市長鄭文燦邀請各地遊客前往欣賞花漾的視覺饗宴。

市政府農業局今天下午指出，2019桃園彩色海芋季主展場在大園溪海的聖德北路、田溪路交叉口，花季展期明天（4日）起到21日止為期18天，是全台唯一彩色海芋主題的花展，5公頃展區有彩色海芋6萬株、百合花卉2萬株，還有情人菊、四季海棠等15萬株各式草花，提供遊客欣賞休閒走訪。

今年彩色海芋季結合溪海休區農場迎客，最大亮點是高度近9公尺的巨型愛之船，象徵航向愛情海，搭配1萬50000株海芋鋪設「浪花細語」花海，視覺長近百公尺，可讓情侶、戀人、遊客拍照打卡留影。