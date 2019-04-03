台大獲贈重症加護型保溫箱 守護巴掌仙子

2019-04-03 18:22 中央社 台北3日電



極低體重早產兒必須住保溫箱保命，但傳統保溫箱空間小，醫護人員若要操作治療較為不便；重症加護型的保溫箱又很貴，台大兒醫僅有少數台，狀況嚴重的早產兒得輪流住。

根據台大兒童醫院資料顯示，2018年住院的新生兒共405位，其中近3成是出生體重低於1500公克的早產兒，平均每3天就有一位體重1500公克以下極低體重的早產兒住院。

台大兒童醫院新生兒加護病房主任周弘傑今天在記者會表示，早產兒因提早報到，在母體尚未發育完全，身體十分脆弱，小小的肺臟、心臟、血管、腸胃道都要各司其職，但會非常辛苦，得靠醫療幫忙。

以台大兒醫目前醫治最小的早產兒僅350公克來說，孩子就要在保溫箱中住3到5個月。

周弘傑說，極低體重的早產兒出生後的前幾日體溫維持與水分給予，需要非常精細的計算，但一般保溫箱空間很小，醫護人員若要幫忙抽血、打針、進行治療行為時，兩手一伸進保溫箱就幾乎沒有空間操作。醫護人員通常都會把嬰孩抱出來，如安裝中央靜脈導管，孩子可能要移出1至2小時，但此舉可能增加孩子失溫、水分流失及感染的風險。

對狀況比較危急的極低體重早產兒來說，重症加護型新生兒保溫箱提供更好的照護環境。周弘傑表示，這種保溫箱空間很大，且上蓋可以掀開，還附有光照燈，孩子完全不需要移動，也不會失溫。

不過，重症加護型新生兒保溫箱價格高昂，台大兒童醫院院長吳美環表示，兒醫有20至30床的早產兒觀察床，原先也僅4台重症加護型保溫箱，孩子得輪著住。

周弘傑表示，原則上當然希望所有需要保溫箱的早產兒都能住功能較好的保溫箱，但資源有限，以台大兒醫來說，會優先提供給體重在1000公克以下的寶寶，等狀況穩定後就要提供給其他寶寶。

麥當勞叔叔之家慈善基金會下午宣布捐贈4台重症加護型新生兒保溫箱給台大兒童醫院、台大新竹分院、台大雲林分院，為新生兒奮戰的兒科醫師注入強心針。