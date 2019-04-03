連假將逐日回暖 有鋒面但影響不大

2019-04-03 18:16 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



連假回暖出遊去！中央氣象局表示，清明連假期間天氣會逐漸回暖，北部高溫可達27度、中南部則為30度左右。天氣風險公司則指出，連假期間會共有兩波鋒面，影響中北部及東部地區。氣象專家彭啟明說，雖然有鋒面，但影響不會太大，建議民眾隨時注意氣象資訊。

氣象局預報，清明連假期間，天氣會一天比一天溫暖，北部高溫可達27度、中南部則為30度左右，但早晚仍偏涼。雖然連假前兩天水氣較多，東部、北部及中南部山區會有短暫陣雨，但後兩天就會只剩東部及西部山區有陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

天氣風險公司表示，連假期間天氣整體來說，共有周四晚、周六晚兩波鋒面，影響中北部、東部地區有雨，南部則維持多雲的天氣。4日白天各地大致多雲，而晚間鋒面通過，北部、中部及東部會有短暫陣雨；5日下午鋒面遠離、乾空氣移入，各地雨勢緩停，轉為多雲到晴。6日另波鋒面南下，北部及東部又將下起雨來。而7日下午鋒面遠離、雨勢將緩和。

彭啟明指出，台灣目前溫度持續回升中，雖然4日有鋒面接近，北部會略受影響，但仍有變化可能。5、6兩日除了北部雲多偶雨外，其他都是穩定天氣。而7日下半天預期有波微弱鋒面接近，但影響不會太大。而這段期間天氣多變，也是氣象人員壓力最大的時候，不是報不準，而是變化的時間點很快，建議民眾隨時注意氣象資訊。

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