網傳失智症權威劉秀枝失智 北榮：誤會一場

2019-04-03 18:21 中央社 台北3日電



近日一篇網路文章指出，北榮失智症權威醫師劉秀枝親述罹患失智症及罹病經歷。對此，北榮表示，這是網路上每隔幾年就捲土重來的「誤會」，信中主角並非劉秀枝，而是她的親戚。

近日社群網站中流傳一篇文章指出，陽明大學兼任教授、台北榮民總醫院特約醫師劉秀枝罹患失智症，並附上一封宣稱是她本人寫的信。

信中描述她年紀大了以後，經常忘東忘西，直到有一次出門忘了關水龍頭，把水塔的水流光了，妹妹才帶她就醫，確認罹患阿茲海默症，也讓她擔心自己說的每一句話、做的每一件事，其實已經說了、做了好多次。

此外，信中也提醒民眾幾個預防大腦老化的方法，例如細嚼慢嚥、曬太陽、列清單、吃早餐、開車繫安全帶或騎車戴安全帽、常做家事、多喝水、笑笑的打招呼、健走、深呼吸、看電視少於1小時、吃葉酸和維生素B12、吃香喝辣、每天都要用牙線等。

文章看似言之鑿鑿，讓不少網友信以為真，紛紛分享。然而，劉秀枝早在2014年接受「聯合報」訪問時就澄清，這封信源自她過去的一篇文章，當時她以寫信的方式、以第一人稱記錄一位親戚得知自己失智的心情，不料卻讓外界誤以為失智的人是她。

北榮今天接受中央社記者電訪時也表示，這篇文章每隔幾年就會「捲土重來」，在網路上引發討論，強調信中主角並非劉秀枝，而是她的親戚，一切都是誤會一場；經查證，劉秀枝並未失智。