林佳龍春遊車埕 林明溱宣布加碼送好玩卡1000張

2019-04-03 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



交通部長林佳龍訪視宣導春遊第一站，下午來到具有懷舊鐵道木業文化特色的水里車埕，直接面對南投縣的觀光旅宿業者，林佳龍說，光是南投縣部分，觀光局就投入補助4080萬，從自由行、團體旅遊以及由地方自提計畫運用的專案，中央扮演的角色是「點火」，再由地方添材火，讓縣長林明溱當場宣布，原定已被索取完的好玩卡，再加送1000張，接下來就是4月11日由贈送500元消費券接檔。

林佳龍指出，「春遊專案」分為「自由行住宿優惠」及「團體旅遊優惠」二項補助措施，其中南投縣分配自由行經費2200萬，團體旅遊補助880萬，包含全民基本補助，以及青年入住40小鎮民宿或離島之加碼補助，並可搭配各縣市政府自有之加碼優惠活動；其中一般團體旅遊補助助是含企業員工旅遊、離島地區旅遊或入住星級旅館的加碼補助。

林佳龍並提出，將為南投鄉親帶來了「伴手禮」：配合「2019小鎮漫遊年」，交通部觀光局在下半年將邀請國立臺灣交響樂團到集集、車埕、日月潭等小鎮演出，讓音樂與在地風光結合，加值小鎮漫遊魅力，藉以引客留客，為地方觀光產業注入新的動能。