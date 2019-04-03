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林佳龍春遊車埕 林明溱宣布加碼送好玩卡1000張

2019-04-03 17:35聯合報 記者黑中亮╱即時報導

交通部長林佳龍訪視宣導春遊第一站，下午來到具有懷舊鐵道木業文化特色的水里車埕，直接面對南投縣的觀光旅宿業者，林佳龍說，光是南投縣部分，觀光局就投入補助4080萬，從自由行、團體旅遊以及由地方自提計畫運用的專案，中央扮演的角色是「點火」，再由地方添材火，讓縣長林明溱當場宣布，原定已被索取完的好玩卡，再加送1000張，接下來就是4月11日由贈送500元消費券接檔。

林佳龍指出，「春遊專案」分為「自由行住宿優惠」及「團體旅遊優惠」二項補助措施，其中南投縣分配自由行經費2200萬，團體旅遊補助880萬，包含全民基本補助，以及青年入住40小鎮民宿或離島之加碼補助，並可搭配各縣市政府自有之加碼優惠活動；其中一般團體旅遊補助助是含企業員工旅遊、離島地區旅遊或入住星級旅館的加碼補助。

林佳龍並提出，將為南投鄉親帶來了「伴手禮」：配合「2019小鎮漫遊年」，交通部觀光局在下半年將邀請國立臺灣交響樂團到集集、車埕、日月潭等小鎮演出，讓音樂與在地風光結合，加值小鎮漫遊魅力，藉以引客留客，為地方觀光產業注入新的動能。

林明溱指出，4月1日開始的第一波春遊補助，1000張價值1250元的好玩卡，幾乎是用「秒殺」方式送完，面對國內遊客對南投縣觀光的支持，決定加送1000張，讓遊客春天可以來到南投踏青旅遊。

交通部長林佳龍下午來到水里車埕，強調是宣導春遊專案的第一站，歡迎民眾多加利用並使...
交通部長林佳龍下午來到水里車埕，強調是宣導春遊專案的第一站，歡迎民眾多加利用並使用。記者黑中亮／攝影
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交通部長林佳龍下午來到水里車埕，強調是宣導春遊專案的第一站，歡迎民眾多加利用並使...
交通部長林佳龍下午來到水里車埕，強調是宣導春遊專案的第一站，歡迎民眾多加利用並使用。記者黑中亮／攝影
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交通部長林佳龍下午來到水里車埕，強調是宣導春遊專案的第一站，歡迎民眾多加利用並使用。記者黑中亮／攝影
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林佳龍自由行林明溱
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