年輕女性當心 研究：心絞痛盛行率逐年攀升

2019-04-03 18:18 中央社 台北3日電



長庚醫院今天公布最新研究指出，台灣有55萬人有心絞痛問題，其中女性盛行率是男性的1.6到1.8倍，而且45歲以下女性有逐年增加趨勢，呼籲年輕女性應提高警覺。

林口長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯今天表示，根據衛生福利部公布2017年國人十大死因，心臟病位居第2位，推估台灣約200萬人有心臟疾患，其中約一半是冠心病，心絞痛則是冠心病常見的問題之一。

褚柏顯表示，心絞痛又稱狹心症，主要因冠狀動脈狹窄或痙攣，導致心肌缺血所引起的胸痛，通常發生在氧氣需求增加時候，例如運動、情緒緊張、餐後或寒冷等。

發病時，患者會感到胸前有壓迫感，還可能遍及左手臂、肩部、下巴，或合併呼吸急促、冒冷汗、噁心嘔吐、頭暈等症狀，通常在休息或使用硝化甘油舌下錠數分鐘後會緩解。

褚柏顯說，為了減少心絞痛發生頻率或嚴重程度，患者可能因此不敢運動或提早離開職場，而降低生活品質與工作能力，同時也增加心血管疾病的發生率及醫療與社會成本，因此在世界衛生組織（WHO）進行的全球性疾病負擔研究中，將心絞痛歸類為中度殘障。

林口長庚心臟內科研究團隊和長庚科技大學護理系助理教授蔡青青，利用全國性的台灣營養健康狀況變遷調查資料，探討台灣心絞痛的發生率與變化。

研究顯示，1993至1996年19歲以上成人的心絞痛盛行率為5.6%，每年約有81.4萬人有心絞痛症狀，2005至2008年降至3.5%、每年約55萬人有心絞痛症狀；然而，女性心絞痛盛行率卻是男性的1.6到1.8倍。

進一步分析發現，45歲至65歲以上的女性，心絞痛盛行率均有逐年下降趨勢；但45歲以下女性的心絞痛盛行率，反而從1993至1996年的4.9%，攀升至2005至2008年的5.4%。研究結果1月已刊登在國際期刊「國際心臟病雜誌」（International Journal of Cardiology）。

褚柏顯指出，過去冠心病一直被認為是男性的疾病，但實際上，女性因冠心病而死亡的比率卻比男性還高，主要是女性經常出現不典型症狀而延遲就醫或延誤診斷，對於預防冠心病的努力與治療遵從度比男性低。

此外，社會關心婦女健康的議題經常以乳癌、子宮頸癌、骨質疏鬆等為主，使得女性比較擔心癌症或失能，而忽略對冠心病的警覺性。

褚柏顯提醒，心絞痛症狀通常在休息或使用硝化甘油舌下錠數分鐘後會緩解，若5分鐘後症狀沒有緩解，收縮壓仍於100毫米汞柱以上，可每隔5分鐘再重覆使用一顆。如果疼痛仍持續，可能是心肌梗塞的前兆，必須馬上就醫處理，也呼籲年輕女性，對於冠心病應該更加提高警覺，有任何胸痛不適的症狀應及早就醫。