傳男嬰疑遭保母壓窒息亡 醫：逗弄搖晃嬰兒也NG

2019-04-03 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



近日傳北市某托嬰中心男嬰午睡猝死，警方調閱監視器，不排除曾被保母側躺抱住的男嬰是因重壓窒息死亡。醫師提醒，除環抱扣住嬰兒睡覺是錯誤行為，其實照顧者若力道拿捏不當劇烈搖晃寶寶，也可能導致「嬰兒搖晃症」發生，嚴重者恐使寶寶腦部受傷喪命。

「嬰兒搖晃症」是劇烈搖動嬰兒的肩膀、手臂或腿部所引起，嬰兒頸部支持力不足，劇烈搖晃產生「甩鞭效應」會讓嬰兒顱內或眼內出血，輕則血管撕裂出血，重則造成嚴重傷害，如蜘蛛膜下出血等，通常不會有明顯的頭部外傷，卻可能導致嬰兒死亡。

馬偕兒童醫院主治醫師彭純芝進一步說明，除常見藉由大幅度搖晃安撫孩子的情緒，有些照顧者習慣和寶寶玩「飛高高」拋接或旋轉等「遊戲」逗弄嬰幼兒，事實上這些突如其來快速改變方向的搖晃就使寶寶腦部受損，「嬰兒搖晃症」常發生在未滿3歲兒童身上，尤其2至4個月大的嬰兒。

兒科醫學會更曾對外呼籲，劇烈搖晃嬰兒其實是一種嚴重的身體虐待。彭純芝提醒，寶寶如突然出現嗜睡、焦躁不安、抽筋、意識受損、嘔吐、食慾不振及呼吸異常等疑似「嬰兒搖晃症」症狀，不要因困窘或罪惡感不敢告訴醫師，及早救治才能避免無法挽回的憾事發生，減少後遺症。