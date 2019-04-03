整鼻不需大手術 未來5分鐘搞定

2019-04-03 17:01 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



醫美界有望迎來革新，未來整鼻可能不需大手術，只要5分鐘就能搞定！洛杉磯學者希爾指出，實驗以微針、電流及3D打印模組的重塑生物組織技術，利用鼻尖軟骨較多的特點，讓電流軟化組織延展性，進行重塑形狀。整形醫生指出，生物實驗結果，未來醫學將朝向「減少侵入式手術」為目標，雖然短期內要臨床有些不實際，但卻為醫美界打開新視角。

以電流軟化軟骨組織

根據《每日郵報》報導，美國學者日前在佛州科學會議中提出一項新的實驗結果，他們指出「機電整形」（EMR）將是未來醫美的新方向；實驗目標是讓未來的整鼻不需要動大手術，只要局部麻醉，配合電流讓軟骨組織軟化，就能重塑生物組織，以此取代傳統的大型侵入式手術。

該實驗是以兔子為受試組，以機電整形將兔子耳朵從直立變成彎曲，學者發現軟骨組織受電流影響後的延展性會是永久性的，由於鼻尖充滿著軟骨組織，說明EMR能善用這點。希爾指出，若此技術發展成熟，不用進行手術的整鼻對消費者好處甚多，對比傳統手術歷時不短、復原時間冗長、手術還會導致留下疤痕及減少侵入式手術的意外風險等問題，機電整形都能克服。

傳統手術缺點多

《英國廣播公司》報導，希爾指出，雖然這項整形手術尚未成熟、更遑論用於臨床實驗，但已能評估其歷時約只需5分鐘。但整形醫生伊恩表示，若要動整個鼻子得考慮到有3分之1都是骨頭，較難軟化組織，此外，軟化軟骨組織會不會造成傷害也還需要觀察。

雖然EMR還有不少問題待改善，但伊恩也不吝讚美這項技術的發想，他指出，未來手術將傾向減少侵入式，透過電流和微針的「微手術」很可能為醫美界寫下新里程碑，畢竟現有的侵入式手術常導致感染、出血過多、靜脈凝血塊及對麻醉劑過敏的風險。

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