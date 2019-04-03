2千年聖經記載 國王僕人印璽出土

2019-04-03 17:03 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



以色列考古人員日前發現距今超過二千年、曾被聖經記載人物的印璽，擁有者是約西亞國王的僕人拿單米勒（Nathan-melech）。考古人員也指出，從中也可發現當時以色列人高度發達的行政體制。

據《基督徒頭條網》報導，這顆距今已有2,600年之久的印璽約1公分寬，當中並以希伯來文寫道：「屬於國王的僕人拿單米勒所有。」拿單米勒記載在舊約聖經列王記下23章11節。

耶路撒冷希伯來大學考古人員安娜特表示，「由於他沒有被提及姓只有名，我們可從中了解他在7世紀中期的約西亞國王時代，在耶路撒冷是一位很出名的人。」這顆印璽是用來簽署信件，與另一顆收藏在大衛城國家公園內的印璽一起被發現。

約西亞是一位在大衛與所羅門及王國分裂後，非常敬虔並具有好心腸的國王，他在8歲時成為國王並推動摧毀偶像、帶領人民向上帝悔改犯過的罪。在他掌權時代也曾發現1個包含上帝之道的捲軸。

特拉維夫大學科學家加多特與以色列古物管理局官員沙萊夫指出，「能發現這些印璽令人興奮，因為是在挖掘中發現的，而非在可能含有假貨的古物市場上被找到。」

據《耶路撒冷郵報》報導，這顆印璽是在耶路撒冷大衛國家公園的停車場進行的考古發掘時在一棟建築物殘骸被發現。該建築物是在第一聖殿被毀壞期間遭到毀壞，挖掘工作則是由以色列古物管理局與特拉維夫大學考古學家進行。

考古人員也指出，這些文物證明了猶大王國高度發達的行政制度，也讓外界對在第一聖殿時期的耶路撒冷及其行政系統的地位與有關國王最親密官員與行政人員的個人資訊有更多了解。

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