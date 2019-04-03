網路後遺症及副作用報導 造成施打疫苗迷思

2019-04-03 16:56 中央社 台南3日電



台灣健康照護行之有年，但不少人對施打疫苗有疑慮和不安，成大醫院婦產部醫師蔡幸芬今天表示，網路的後遺症和副作用報導，造成部分人的誤解和迷思，尤其是青少女和孕婦。

蔡幸芬指出，許多人擔心藥物安全及副作用等不確定性，使孕婦遭遇病痛時，多半先選擇忍耐不服藥，以免對胎兒造成不良影響，更不用說在沒有病痛下接受疫苗注射。

孕婦在藥物使用上確實有較多需要注意的條件及限制，但並非所有藥物都對母體或胎兒造成危害，在專業醫師處方下接受藥物治療，還是可以兼顧療效及安全性。

蔡幸芬表示，孕婦抵抗力較為低下，若遭遇流行病高峰期，容易遭受感染，演變成合併重症的機會也較高，反而增加個人及胎兒的風險。疾病管制署統計，2014年8月至2015年2月間，全台確診流感合併重症有483例，其中孕婦約1/10；成大醫院最近半年也收治2位流感合併重症的孕婦。

疾管署對流感疫苗的建議施打族群，包含孕婦及家有6個月內嬰幼兒的父母，施打非活性病毒疫苗對孕婦及胎兒無明顯風險；但妊娠初期較易不穩定，醫師多建議妊娠中期後再施打。

另外，今年3月疾管署疫情通報3起百日咳家庭群聚事件。婦產科醫師建議孕婦在妊娠27週至36週間接受百日咳疫苗接種，除保護母體，也可藉由通過胎盤的抗體，讓胎兒得到主動免疫的能力，減少感染機會。

至於國一入學青少女接受公費人類乳突狀病毒（HPV）疫苗施打，蔡幸芬說，民眾疑慮主要來自網路後遺症及副作用的報導，其實少數施打HPV疫苗後死亡的個案，已被證實和疫苗無直接相關，後遺症經追蹤，大多和疫苗無直接相關證據，2017年世界衛生組織也發文支持疫苗的安全性。