幼兒托育時間太長 影響孩子發展

2019-04-03 16:57 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣幼兒平均托育時間近12小時，不利孩童成長！科技部3日公布委由台灣師範大學進行的幼兒發展資料庫計畫研究成果，計畫主持人張鑑如教授表示，台灣幼兒照顧在童書閱讀、數位接觸、托育環境等方面都有改善空間，其中，幼兒平均托育時間過長是最嚴重的問題，希望能透過這個研究與建議，讓家長多多照護孩子。

托育環境影響孩子發展

張鑑如指出，此資料庫第一批調查以親子共讀、電子產品使用時間、家庭學習環境、托育時數及地點、幼兒園托育品質等5項議題進行研究。

其中最值得注意的是托育方面，台灣父母近6成會將孩子送托，其中更超過7成是在孩子1歲前就開始送托，每天平均送托時間接近12小時。而在這些被送托的幼兒中，送托10小時以內的孩子，整體發展高於送托11小時以上的幼兒；而送至高品質幼兒園托育的孩子發展，明顯高於父母請長輩、親友或是保母照顧的幼兒。

張鑑如指出，這個問題其實相當嚴重，尤其是多數孩童在1歲前就開始被托育，當然家庭環境對幼兒有深遠影響，但若父母因工作繁忙，沒辦法長時間陪伴孩子，她建議，至少要選擇高品質幼兒園托育，對孩子發展較好。

4成家中童書不足

其他方面，親子共讀部分，根據研究顯示，家中童書數量、每週親子共讀次數等皆對幼兒認知語言能力有高度正向發展，然而調查發現，只有4成家庭家中有超過30本童書，而每週親子共讀次數超過4次的家庭也只有3成，皆為澳洲的一半。

電子產品使用時間方面，此次調查中幼兒每天平均接觸螢幕時間，與國外相差無幾，但研究顯示，長時間接觸螢幕，對於幼兒認知語言等能力發展有負向影響。張鑑如表示，根據衛福部建議，2歲以下幼兒應盡量避免接觸螢幕，兩歲以上孩童則每天看螢幕不要超過一小時，美國小兒科醫學會亦建議父母應選擇高品質節目，與孩子共同觀賞並解說。

科技部次長許有進表示，兒童身心健康是影響國家發展的重要指標，許多先進國家皆紛紛投入大量資源建構幼兒發展的長期追蹤資料庫，科技部也從103年起委託台灣師範大學執行「台灣幼兒發展資料庫」計畫，並於105年開始進行全國調查資料蒐集，希望能透過相關調查研究，作為國家制定政策的依據，亦可作為家長及幼教人員的參考。

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