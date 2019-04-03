紀念韓德爾260週年 台北愛樂唱彌賽亞

2019-04-03 17:01 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



林慈音、翁若珮、李世釗、葉展毓等幾位聲樂家輪流上台，高唱歌劇《彌賽亞》的片段，為將在7日到來的表演拉開序幕！台北愛樂表示，隨著4月復活節即將到來，加上2019年是韓德爾逝世260週年，因此將特別在7日演出全本《彌賽亞》，並邀請指揮家呂紹嘉及國家交響樂團（NSO）合作，紀念這位偉大劇作家。

台北愛樂音樂總監古育仲表示，韓德爾《彌賽亞》、海頓《創世紀》及孟德爾頌的《以利亞》並稱3大神劇，而2019年除是韓德爾逝世260週年外，亦是海頓逝世210週年、孟德爾頌誕生210週年，相當具有紀念性，因此除與4位傑出聲樂家合作外，亦邀請指揮家呂紹嘉及國家交響樂團合作演出，向大師們致敬。

台北愛樂指出，《彌賽亞》將在7日上演，《創世紀》、《以利亞》則將分別在7月及12月演出。《彌賽亞》自1742年首演即造成轟動，其中名曲〈哈利路亞〉更是家喻戶曉，據傳當時英王喬治2世聽到此曲時，感動得自座位上起立，這後來成為傳統，只要表演到〈哈利路亞〉大合唱時，觀眾就會起立聆聽。

呂紹嘉表示，《彌賽亞》最初是為紀念耶穌復活節而作，如今卻是常見於聖誕節，以刪減版本形式演出，因此當觀眾聽到要在4月表演時多感到疑惑。此次希望藉著韓德爾逝世260週年這個特殊的年分，並特別挑選4月全本演出，回到《彌賽亞》最初的意義。

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