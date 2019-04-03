初審通過 高中以下應實施4小時家庭教育課程

2019-04-03 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



立法院教育文化委員會今天初審通過「家庭教育法修正草案」提案條文，新增高中以下學校每學年應在正式課程外實施4小時以上家庭教育課程及活動；各級主管機關應鼓勵師資培育的大學、空中大學及其他大專校院，將家庭教育相關課程列為必修科目或通識教育課程。同時通過附帶決議，為確保落實家庭教育，教育部自109年度起，該年度家庭教育預算應較前一年預算增列1/2，並逐年成長。

教育部長潘文忠表示，目前年度家庭教育經費約兩億元，地方政府在人力和資源上確實應給予更多協助。109年的家庭教育中心預算「一定會增列」，並且逐步到位。

教育部表示，「家庭教育法」自92年公布後，目前各地方政府均已設置家庭教育中心，辦理家庭推廣活動、志工人力資源、諮詢輔導及其他有關家庭教育推展事項；並陸續依法進用家庭教育專業人員，提供專業服務能量。家庭教育工作推展至今，實務工作上，尚需強化資源整合、提升家庭教育專業服務量能、加強民眾對於家庭關係經營的知能等課題。

這次初審通過的條文明訂，推展家庭教育的機關、機構、學校、法人及團體之人員，應定期每年接受家庭教育專業研習時數。直轄市、縣市主管機關擬訂的課程及訓練計畫，應報中央主管機關核定。家庭教育中心主任及工作人員，每年應接受18小時以上家庭教育專業研習時數。終身學習機構及學校的推展家庭教育工作人員，每年應接受四小時以上家庭教育專業研習時數。

潘文忠表示，針對未來訂定課程和訓練計畫，是由教育部主動發起，對於地方政府提出的計畫也有核定權限，可以適切把關。