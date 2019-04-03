影／兒童節前桃機免稅店新增親子閱讀空間

2019-04-03 16:02 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



昇恆昌免稅店於兒童節前夕，在桃園機場第2航廈C5候機室新增親子閱讀空間，融入國際知名繪本「好餓的毛毛蟲」等圖畫書元素，讓小朋友與家長搭機前，有一個共同分享閱讀樂趣的地方。

3日兒童節前1天，昇恆昌免稅店邀請新竹縣桃山國小學童到桃園機場，提前享受這個親子閱讀空間的各項設施。由昇恆昌志工帶領，閱讀分享閱讀空間內免費提供的童書，也自己製作滑翔機試飛，讓學童提前過了一個難忘的兒童節。

昇恆昌免稅店副總經理潘翠宜表示，設計親子閱讀空間是為了提升對旅客多元化親子服務，規劃出親子共讀空間，邀請出國旅客在候機時，與孩子們享受共讀共遊之樂。

她表示，昇恆昌免稅店也與信誼基金會合辦「一起看書吧」特展，展期從4月3日至9月30日，親子閱讀空間內融入國際知名繪本「好餓的毛毛蟲」等圖畫書元素，呈現多彩的蝴蝶揮舞著翅膀在窗邊，慵懶的樹懶攀爬在牆邊，彷彿置身在繪本故事中，並擺設風迷全球的國際繪本大師艾瑞．卡爾書籍專區，讓機場親子旅客可以一探經典繪本的魅力風采，更透過創意巧思規劃互動遊具區，打造互動迷宮遊戲及趣味拼圖，讓家庭旅客一起沉浸在共讀共遊之樂，不但可以讓親子關係加溫，更成為機場遛小孩的最新去處。