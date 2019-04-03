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男嬰疑遭保母壓住窒息亡 兒科醫師：誇張、難過

2019-04-03 15:44聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

台北市內湖區某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器發現，廖姓女保母側躺抱住男嬰長達近20分鐘，不排除重壓導致男嬰窒息死亡。小兒專科醫師表示，「大人本來就不應該這樣壓著嬰兒」，如果要哄嬰兒睡覺，可以抱著輕搖，或是讓寶寶仰躺在床上拍拍他，盡量不要讓嬰兒趴睡，許多文獻顯示，嬰兒趴睡會增加窒息猝死的風險。

「環抱扣住嬰兒睡覺，這樣是不行的！」禾馨民權診所小兒科主治醫師巫漢盟指出，看到監視器影片感到相當震驚、難過與不捨，「大人不應該為了自己的方便，而用強制方式讓嬰兒睡覺」，如果嬰兒有些哭鬧、躁動，要先排除讓嬰兒哭的原因，例如是否太熱、吃太飽、肚子餓或是需要換尿布等。

此外，每個嬰兒的生理作息不一樣，巫漢盟說，有些嬰兒有高需求陪伴的傾向，或是當下或許不想睡而需要人陪，若在安全無虞情況下，讓嬰兒哭一陣子不會有太大的問題，但若發現嬰兒哭鬧時亦呈現呼吸困難狀況，就必須要注意。而不少托嬰中心有制式化的時間，對於保母而言或許需要休息，但其實不能為了大人圖方便而強迫不想睡覺的嬰兒睡覺，如能在固定時間餵奶，可以讓嬰兒的作息較穩定。

「很誇張的一個新聞畫面！」開業小兒科醫師陳木榮也在臉書貼文指出，一個正常的孩子，因為沒辦法呼吸而死亡，死亡之前的痛苦應該是難以形容的。「在兒童節的前夕看到這種新聞，好難過......」。

北市某托嬰中心男嬰午睡猝死，檢警調閱監視器查出，保母側躺抱住男嬰，不排除重壓導致...
北市某托嬰中心男嬰午睡猝死，檢警調閱監視器查出，保母側躺抱住男嬰，不排除重壓導致窒息。 記者李奕昕／翻攝
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