網紅蔡阿嘎、理科太太聯手代言 終止兒童受暴

2019-04-03 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



兒童節將至，台灣世界展望會2019年「終止兒童受暴」宣傳即日起正式開跑！今年邀到YouTuber蔡阿嘎、理科太太 擔任代言人，以輕鬆詼諧又具理性深度的傳播方式，深化國人對相關議題的了解、喚起更多終止兒童受暴意識，今年持續聚焦在童婚、人口販運、遷徙兒童及台灣兒童保護，也特別著重童工問題，希望能成功集結愛心捐款，關懷全球兒童，且提升社會大眾對兒童保護議題的認識。

以理性形象及科學思考贏得無數粉絲的理科太太坦言，過去不太注意兒童保護相關議題，即使看到相關新聞，也很容易快速地被其他議題淹沒；在有了理科嬰兒Miles之後，看到新聞「心會抽一下、痛一下」，並思考「我們如何可以更保護身邊的孩子。」她認為社會並不冷漠，只是在事件發生時不曉得有什麼管道能為孩子挺身而出。她說「這些議題應該更廣泛讓大家知道，而且得靠全部人的力量才能改變。」希望盡力以大眾容易理解的方式闡述這些看似複雜的議題。

曾攻讀社工系、考取社工師證照的蔡阿嘎，這次將挑戰「一日兒保社工」行程，深度認識台灣世界展望會的兒童保護服務工作，包括113保護專線、高風險家庭關懷、家庭寄養服務以及兒少保護家庭處遇，將有機會親上前線，驗收過往習得的社工知識。蔡阿嘎表示，行前頗為緊張，因為過去未有接觸一線個案的機會，只差沒把家中的書翻出來惡補。談及與理科太太搭檔，他則笑說，理科太太好相處，合作應能有不錯的火花。

理科太太也將前往衣索比亞，了解當地童工、童婚的處境，以及世界展望會如何預防兒童受暴，甚至挽救步入童工、童婚命運的孩子。理科太太說，愛兒子的心其實會擴散到其他兒童，因此，她也希望能成為傳聲筒，用影像和說故事的方式吸引更多人關注兒童保護議題，盡自己的棉薄之力。