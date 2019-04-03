網紅蔡阿嘎、理科太太聯手代言 終止兒童受暴
兒童節將至，台灣世界展望會2019年「終止兒童受暴」宣傳即日起正式開跑！今年邀到YouTuber蔡阿嘎、理科太太 擔任代言人，以輕鬆詼諧又具理性深度的傳播方式，深化國人對相關議題的了解、喚起更多終止兒童受暴意識，今年持續聚焦在童婚、人口販運、遷徙兒童及台灣兒童保護，也特別著重童工問題，希望能成功集結愛心捐款，關懷全球兒童，且提升社會大眾對兒童保護議題的認識。
以理性形象及科學思考贏得無數粉絲的理科太太坦言，過去不太注意兒童保護相關議題，即使看到相關新聞，也很容易快速地被其他議題淹沒；在有了理科嬰兒Miles之後，看到新聞「心會抽一下、痛一下」，並思考「我們如何可以更保護身邊的孩子。」她認為社會並不冷漠，只是在事件發生時不曉得有什麼管道能為孩子挺身而出。她說「這些議題應該更廣泛讓大家知道，而且得靠全部人的力量才能改變。」希望盡力以大眾容易理解的方式闡述這些看似複雜的議題。
曾攻讀社工系、考取社工師證照的蔡阿嘎，這次將挑戰「一日兒保社工」行程，深度認識台灣世界展望會的兒童保護服務工作，包括113保護專線、高風險家庭關懷、家庭寄養服務以及兒少保護家庭處遇，將有機會親上前線，驗收過往習得的社工知識。蔡阿嘎表示，行前頗為緊張，因為過去未有接觸一線個案的機會，只差沒把家中的書翻出來惡補。談及與理科太太搭檔，他則笑說，理科太太好相處，合作應能有不錯的火花。
理科太太也將前往衣索比亞，了解當地童工、童婚的處境，以及世界展望會如何預防兒童受暴，甚至挽救步入童工、童婚命運的孩子。理科太太說，愛兒子的心其實會擴散到其他兒童，因此，她也希望能成為傳聲筒，用影像和說故事的方式吸引更多人關注兒童保護議題，盡自己的棉薄之力。
世界展望會指出，全球有約1.52億名童工，當中將近半數從事賣淫、非法毒品販運等危險工作，這些工作剝奪兒童的童年、潛能和自尊，甚至讓他們暴露在生命危險之下，終止兒童受暴的3個防線為預防、保護以及復原，世展會也透過7個行動策略，依據各地不同的兒童受暴議題，設計符合當地的兒童保護方案，7個策略分別為改善貧窮、推動社會規範和價值觀的進步、為孩子建構安全的環境、支持並協助父母及照護者、倡導、回應和支持性的服務，以及提供教育機會和生活技能訓練。
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