大甲媽祖7日起駕 氣象局出動氣象觀測車一路跟

2019-04-03 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動4月7日將開始，中央氣象局說，氣象局與台中大甲鎮瀾宮連續7年攜手合作，為自108年提供精緻化的客製氣象資訊服務，讓這項被譽為全球三大宗教慶典盛事之一，且經聯合國教科文組織認證為「世界非物質的文化遺產」的國際型活動更加圓滿順利。

氣象局表示，活動期間適逢天氣變化多端的春季，為了讓信眾及工作團隊及早獲得天氣變化的資訊，讓活動更安全、便利，因此雙方第七度合作加強氣象資訊服務，於活動期間透由氣象觀測車，沿途加強對天氣現況的掌握與訊息的提供，可在劇烈天氣將發生前，立即以簡訊通知鎮瀾宮服務團隊。

4月7日、10至11日及14日，分別在鎮瀾宮、新港旅客中心及花壇鄉文德宮前設置氣象服務站，以跑馬燈方式呈現即時氣象資訊，氣象局說，氣象局資深預報員將在現場報導遶境活動期間的天氣變化，提醒民眾提前做好準備。

氣象局說，活動期間民眾至駐點氣象服務站拍照打卡或答對問題，即可獲得限量紀念品，共計1200份，送完為止。