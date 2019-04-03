生命中的十大「人品爆發」時刻 第二名幾乎人人都有過的時刻

2019-04-03 15:09 聯合新聞網 網路溫度計提供



說到生命中最希望成真的幸運時刻，你會想到什麼？不少人腦中第一個閃過的畫面都是中樂透頭獎，把自己的老闆給Fire，從此展開人人夢寐以求的環遊世界之旅，過著遊山玩水的幸福生活。

但其實除了中樂透，生命中還有不少人品大爆發的時候，發生的當下，喜悅之情一點也不亞於中樂透大獎。以下就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你在我們的日常生活中，近期還有哪些網友熱議，人品值噴發的特殊時刻吧！

No.1 北捷百億幸運兒

台北捷運累積運量人次破100億，由北捷公司總經理顏邦傑、市府副發言人黃瀞瑩公布百億人次慶祝活動。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

搭個捷運也能成為百億幸運兒，這種事絕對比中樂透還令人驚喜！台北捷運近日迎來第100億名乘客，為了紀念這意義非凡的瞬間，該名幸運乘客獲頒市價超過3萬元的筆記型電腦，同時享有一整年免費搭捷運的大禮。由於活動甫剛結束不久，加上北捷為此舉辦一連串長達將近一個月的宣傳，在網路上創造出驚人聲量，理所當然的讓該活動成為網友近期討論度最熱的「爆爽」時刻冠軍！

人品指數：★★★★★

No.2 辭職的瞬間

圖為前行政院長林全正式提出辭呈情形。報系資料照 分享 facebook

每天睜開眼就是上班，閉上眼就是想著明天上班還有什麼事要做，這樣的生活寫照是不少網友的人生縮影。辛苦的職場生活，總讓大家懷疑自己為什麼要過的那麼累，離職的念頭不時在心中一閃而過。因此許多網友公認，當終於下定決心親手遞出辭呈時，想到不用再成天開無數無意義的會，忍受給出提案才突然知道自己想要什麼的客戶，解脫感帶來的喜悅之情難以形容！也因此不管什麼時候，辭職瞬間的爽感，討論度在網友口中都居高不下。

人品指數：★☆☆☆☆

No.3 兌發票中一千萬

圖為嘉義縣水上鄉的統一超商新兆軒門市，開出今年1、2月的統一發票千萬元大獎。記者卜敏正／攝影 分享 facebook

不管是窮大學生還是剛出社會的小資族，每個月都一定要記得兌發票，除了有機會讓自己多吃一頓大餐，更有可能一舉成為千萬富翁，因此平日絕對要養成收集發票的好習慣！現在財政部還有推出「統一發票兌獎APP」，不管是哪種發票只要存進去，時間一到都會幫你自動兌獎，讓兌發票變的更方便！

人品指數：★★★★★

No.4 國考、學測上榜

放榜總是幾家歡樂幾家愁，雖然考試這種事情與付出的努力息息相關，但不得不說，其中還是包含許多運氣成分存在。以學測來說，往往差一題就可能與名校擦肩而過；而對於近幾年來人人搶破頭的國考、公職這類「鐵飯碗」，錄取率也是低的驚人。當看到自己名字終於出現在榜單上時，那感覺就像中樂透一樣令人永生難忘！

人品指數：★★★☆☆

No.5 遷戶籍就抽到套房

日前有業者看上民眾喜歡「以小博大」的心態，特別祭出頭獎為市值五百多萬套房的千元福袋，讓中獎者直接晉升「有殼」的人生勝利組，引爆話題。而送房子似乎也在近期變成一種潮流，最近新北市政府為了慶祝市民即將突破400萬大關，同樣準備了一間價值上百萬的套房要送大家。想要少奮鬥20年嗎？那可千萬別錯過啊！

人品指數：★★★★★

No.6 獲得一年免費機票

抽中一年免費機票環遊世界是不少人的夢想，美國一間航空公司日前就打算幫助大家完成這個夢想，舉辦活動抽出3名幸運兒，將可「免費搭乘飛機一整年」。不過參加這個活動的前提是「先將你的IG貼文都刪光光」讓網友議論紛紛。儘管如此，還是吸引超過2萬多人參加，只能說環遊世界真的是每個人的夢想！

人品指數：★★★★☆

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No.7 搶到車票、演唱會門票

人生中有不少時刻是有再多錢也沒用，例如搶票這件事。舉凡每逢連假前火車票開賣，花東熱門班次幾乎都被秒殺，就算特地跑到網咖死守電腦前也不一定搶的到，熱門演唱會門票更是如此。想要順利搶到票，除了提前去網咖或是超商事務機前卡位，請親朋好友一同幫忙搶票，都是提高中獎機率的好方法！

人品指數：★★★☆☆

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No.8 YouBike第2千萬人

想不到日常生活中連騎個腳踏車也可以成為幸運兒吧！日前桃園市政府為了鼓勵民眾多使用YouBike，並紀念第2000萬使用人次的出現，特別送這位租車者一台iPad mini。日前該名幸運兒透露自己今年2月才剛註冊，至今使用不超過30次，突然從天上掉下這份大禮，讓網友紛紛直呼真的太幸運！

人品指數：★★★☆☆

No.9 股票申購中籤

平常有在投資股票的人都知道，由於新股掛牌後往往會有蜜月行情，獲利機率極高，因此新股申購就像是不定期的樂透一樣，只需要付出少少的申購費，每個人都可以參與這樣的申購過程。不過也因為如此，中籤率常常不到1%，就算全家大小一同參加也難以抽中，只能期待自己人品大爆發！

人品指數：★★★★☆

No.10 買福袋抽轎車、套房

每年春節期間民眾最喜歡買福袋試試手氣，希望能中大獎博個好彩頭。今年春節各大百貨、超商也如同過往，祭出頭獎為豪華轎車的福袋，吸引不少民眾排隊瘋搶。另外更有業者霸氣推出頭獎為價值上百萬小套房的千元福袋，讓抽到的幸運兒直接晉升「有殼」人生勝利組，堪比中樂透大獎！

人品指數：★★★★★