2歲半男童嘴歪臉斜急送醫 竟是睪丸淋巴瘤轉移

2019-04-03 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



醫師為嘴歪臉斜的小明檢查，發現他單側睪丸腫到正常的2倍大，結果竟是睪丸淋巴癌。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 2歲半男童小明突然發燒，也不太想走路，爸媽原以為感冒吃藥休息就好，幾天後卻嘴歪眼斜、口水直流，家長擔心小寶貝「中風了！」趕緊送醫急救；經詳細檢查，醫師發現小明單側睪丸比正常腫大兩倍，確診是罕見的兒童睪丸淋巴瘤（非何杰金氏淋巴瘤），因癌細胞轉移至中樞神經系統，才出現顏面神經麻痺。

收治病患的高醫小兒血液腫瘤科主治醫師廖優美說，小兒淋巴癌在兒童癌症排名第3位，好發在3到5歲幼兒及10到18歲青少年，主要症狀是發燒、體重減輕、疲倦等，但小明罹癌部位在睪丸上，且以顏面神經麻痺表現，相當罕見；經化療及自體幹細胞移植治療近一年，小明臉部恢復正常，小蛋蛋也保住，現已開心準備上幼稚園。

廖優美表示，淋巴從脖子經胸部、腹部延伸到腹股溝，發病位置會出現不明無痛腫塊，但一旦轉移到骨髓，會出現白血病典型症狀，如貧血、發燒、瘀青、骨痛等；如侵犯中樞神經系統，則會腦壓增高，有頭痛、嘔吐或顏面神經麻痺、肢體無力等症狀，及時接受治療者，約有7、8成都能痊癒。