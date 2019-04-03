箭筍量少搶鮮要快 台東攤販：清明節後恐吃不到

2019-04-03 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



今年箭筍量少，價格每半斤包裝從100元漲到150元。記者尤聰光／攝影 分享 facebook 每年清明節前夕，即是花蓮、台東兩縣山區野生箭筍產季，台東市區正氣北路、民航路口已有筍農擺攤，但受到今年暖冬少雨影響，箭筍產量大幅減少五成以上，價格每半斤也漲了50元以上。攤販表示，現在貨量少，想吃新鮮箭筍，就要搶快，不然清明節後就會吃不到了。

「沒辦法，有時還叫不到貨。」林姓攤販無奈的說，從去底到現在都沒下甚麼雨，加上天氣不夠冷，箭筍根本長不出來，台東這裡的採收量已經很少了，就算從產地最多的花蓮調貨，也不見得有貨，所以有貨就賣，沒有也沒辦法；此外，也是今年量少，價格自然有漲價，半斤包裝從100元漲到150元。

每年3至4月，是箭筍的產季，其中以花蓮和台東產量最多，而位在台東市區正氣北路、民航路口兩旁，都會有筍農擺攤販售箭筍，形成一個箭筍市集；但今年市集卻顯得冷冷清清，一天只有3、4攤，和過去幾十攤相比較，實在差很多，最主要就是箭筍產量大幅減少，甚至沒貨採收可賣的情形。