六都夾娃娃機大調查 鄰近校園卻暗藏春色

2019-04-03 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



兒童節前夕，行政院消保處、消基會聯合公布「六都夾娃娃機大調查」。調查發現，六都143家夾娃娃店中，近三成位在校園距離100公尺內，且有不少夾娃娃機出現電子菸具、女性內褲等成人商品。消基會呼籲政府，讓夾娃娃機全面回歸「電子遊戲機相關管理辦法」管理，統一由經濟部納管，方能徹底解決夾娃娃機之亂源。

消基會指出，本次調查係於1月2日至20日為止，發動台北、台中、台南和高雄四地志工團，分別於台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市和高雄市等六都之國中小學校附近，以隨機抽樣方式調查夾娃娃機店，共計調查143家夾娃娃店。

調查項目包括，夾娃娃機和學校的距離以及販售的商品態樣，以了解目前在六都的夾娃娃機業者有無販售涉及違法商品。

消基會調查，台北市至少三成夾娃娃機店在距離校園100公尺內，新北市至少二成四在距離校園100公尺內。桃園市至少二成八在距離校園100公尺內，台中市至少一成四在距離校園100公尺內。台南市不到一成設在距離校園100公尺內。六都中僅高雄市夾娃娃機都在100公尺外。

至於商品態樣，在六都隨機抽樣的夾娃娃機台裡所販售的商品，竟有電子菸具、電子點菸器、交友盒（提供女性聯絡資訊）、女性內褲、性感動漫商品、性感娃娃、成人玩具、按摩棒等，屬於未成年青少年、兒童不宜購買或使用之商品。

消基會指出，因為夾娃娃機台非屬電子遊戲機，不受電子遊戲機相關管理辦法限制之故，才使得學校附近夾娃娃機店出現亂象，呼籲政府應全面回歸「電子遊戲機相關管理辦法」管理，統一由經濟部納管，方能徹底解決夾娃娃機之亂源。