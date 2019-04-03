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綠藻捕捉CO2能力是樹的20倍！學者破解綠藻機制之謎

2019-04-03 13:54聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山大學與中研院分子生物研究所團隊合作，創新破解尾端膜蛋白是如何準確地被送到葉綠體外膜之謎，讓綠藻的光合作用執行更有效率。由於綠藻捕捉大氣中二氧化碳的能力是樹的20倍，這項發現將有助於減緩與解決全球暖化問題，研究成果已發表於植物科學領域國際權威期刊《植物雜誌The Plant Journal》。

氣候暖化是近年來全球面臨的最大危機之一，減碳為當務之急。中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授張欣暘研究團隊，與中研院分子生物學研究所研究員蕭傳鐙團隊合作，成員還包括陳計志、林台文。團隊創全球先例，首度破解尾端膜蛋白是如何準確地被送到葉綠體外膜之謎。

這項研發結合海洋生物科技與結構生物學，團隊花了3年終於取得綠藻中，負責保護和運送尾端膜蛋白到特定胞器的載體─ArsA1的3D立體結構，了解其如何辨認、保護及運送的分子機制。

「這種全新的辨認和運送系統，就像是郵差送信！」張欣暘表示，如果把載體ArsA1比喻為「郵差」，它除了能正確辨認地址及郵遞區號，還會用掛號的方式確保「信件」（尾端膜蛋白）安全送達。

研究團隊指出，綠藻系統利用這種「特殊的結構」和「辨認方向性」的特有機制，避免錯誤發生。當葉綠體的尾端膜蛋白被轉譯合成後，最終會被ArsA1本身專屬的特殊結構所辨認，保護且運送到葉綠體。這種特殊結構長相類似環扣的形狀，有特殊方向專一性，且能夠精準認識葉綠體的尾端膜蛋白；其它胞器尾端膜蛋白，則不會被此特殊結構所認識。

張欣暘說，過去這種特殊載體的3D立體結構，只在較低等的酵母菌中被發現過。這項研究為全球首次發現，高等生物中藻類也存有此機制，為緩解溫室效應帶來新契機。目前若要消耗1公斤的二氧化碳，需種植1.5至2公斤的綠藻，而藉由了解葉綠體尾端膜蛋白的分子運送機制，有助於提升綠藻光合作用的效率，進而增加其固碳作用，大量消耗大氣中的二氧化碳，減緩溫室效應，讓地球暖化現象得以趨緩。

中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授張欣暘（左）研究團隊，與中研院分子生物學研...
中山大學海洋生物科技暨資源學系助理教授張欣暘（左）研究團隊，與中研院分子生物學研究所研究員蕭傳鐙(右)團隊合作，破解尾端膜蛋白是如何準確地被送到葉綠體外膜之謎，讓綠藻的光合作用執行更有效率。圖／中山大學提供
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