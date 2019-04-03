影／漁港垂釣會議爆退席抗議先射箭再畫靶 唐鳳錯愕

2019-04-03 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



行政院政務委員唐鳳今天上午在基隆八斗子漁港舉辦協作會議，邀集各漁會、各縣市主管機關、全國各漁會、漁民團體等，但開至中午卻發生全國近半數漁會理事長、總幹事、漁民團體不滿會議分成兩處，無法充分發言，且行政院已先決定要開放50處地方垂釣再來開會，無疑「先射箭再畫靶」，退席抗議，場面火爆。

針對釣友提案「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，行政院接見釣魚團體後，擬在2個月內全台漁港或商港劃定50處區域可合法釣魚，但基層漁會串聯反對，行政院政務委員唐鳳今天上午在基隆八斗子漁港舉辦協作會議，邀集各漁會、各縣市主管機關、全國各漁會、漁民團體等。

今天出席踴躍，但分成兩個地點討論，採現場直播，但有半數漁會理事長、總幹事及漁民團體，被安排在3樓的會議地點，3樓由唐鳳主持開直播，但漁業署、各地官員、學者及提案人等都安排在1樓，多名在3樓的漁會總幹事表達政府這樣安排裝肖維，太亂了，怎能分成兩處，他們多只能聽1樓官員和提案人講，無法充分發言。

半數漁會理事長、總幹事及漁民團體全部退席下樓，一起要進入1樓會議室表達意見，但被漁業署及警方阻擋，一席發生推擠，場面混亂，最後都退席離開，現場十分混亂。

唐鳳對漁會退席有點錯愕，要大家好好說，今天是來聽大家的意見，好好討論，也多一點相互理解，50處不一定在漁港内，可能在商港或其他地方。

宜蘭縣漁民權益協會常務理事李沅漳說，半數漁會都退席，釣客有很多問題，誰要負責，說三天三夜也說不完，不應開放影響漁民作業。還有漁會總幹事說，無法盡情發言。基隆區漁會總幹事陳文欽表示，不是反對開放，但沒有完善的管理，且行政院先射箭，再畫靶，已決定要再開放50處，才來和漁民說，才發生退席抗議的火爆場面。