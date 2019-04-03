開放漁港垂釣露曙光 協作會議中漁團火爆、釣團提配套

2019-04-03 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



參與會議的宜蘭漁會代表發言砲聲隆隆，堅決反對漁港開放垂釣。圖/ 擷取自直播畫面 分享 facebook 回應釣客連署要求開放漁港垂釣，政務委員唐鳳辦公室與農委會漁業署今天召開「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」連署案的協作會議，釣魚團體建議除了漁船停靠卸貨整補區域、漁船加油及油庫區域、港嘴面向航道區域，公告禁止垂釣外，其餘由主管機關與漁會、漁民代表及釣魚團體共同討論，劃設漁港可供垂釣區域。

根據中華民國磯探聯盟釣魚協會、台灣釣權團結聯盟社群等單位表示，如果能夠做好漁港開放垂釣的相關配套措施，不僅能解決相關問題，也能達到政府、漁民、釣客三贏；高雄市政府也在會中分享日前研議開放漁港垂釣的共識，踏出第一步。

這場會議全程直播，但漁會團體發言砲聲隆隆，紛紛跳出來反對開放垂釣。宜蘭漁會出席代表指出，釣客與漁民經常發生扯線等衝突、垃圾髒亂，漁民使用漁港是為了顧生計，釣客只是娛樂，堅決反對開放垂釣。

這場協作會議起因於海巡署去年底要求各縣市岸巡人員勸離取締在漁港垂釣的民眾，引爆各地釣友反彈，批評政府未依照漁港法規定畫設垂釣區，反而禁止他們前往釣魚。釣客俞澤宇月前在國發會的公共政策網路平台發起「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」通過5000人連署，中央重視此案，今天邀集釣魚團體、漁會團體與地方政府召開首場協作會議。

中華民國磯探聯盟釣魚協會執行長王昌凌表示，行政院邀集全台主要的釣魚人民團體商討落實漁港法第18條，積極朝全面開放漁港垂釣邁進，此舉讓200萬釣客雀躍不已，但考量全面開放漁港垂釣，也可能帶來一些問題，所以對於必須配合事項，提出大家討論。

針對外界批評部分釣客的習慣不好，釣團也提出開放漁港垂釣的多項「配套措施」，其中也不乏要求釣友自律，建請政府機關依法由主管機關公告並且設立告示牌提醒釣友，包括颱風最大陣風達9級以上禁止進入港區釣魚，港區僅限使用釣竿釣魚，港區嚴禁鑽鑿打洞，嚴禁丟棄垃圾廢漁線及玻璃瓶等雜物，釣客需主動禮讓漁船通行，釣客垂釣時所持釣竿不得超過2支，垂釣應者穿著救生衣與防滑鞋。