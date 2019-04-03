日菲港澳麻疹延燒 國內自費麻疹疫苗接種風氣倍增

2019-04-03 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國際麻疹疫情燒到國內，民眾自費自費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗接種風氣提升3倍。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國際麻疹疫情燒到國內，民眾自費自費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗接種風氣增3倍，3個月就接種5萬劑疫苗，為不讓去年虎航麻疹事件後「MMR之亂」重演，疾病管制署已協調國內兩家供應自費疫苗藥廠加速進口、增加自費市場供應量，推估7月上旬會有3萬劑補進。

疾管署統計，今年截至目前國內累計41例麻疹病例，22例為國內感染，其中13例為接觸者；19例為境外移入病例，感染國家為越南7例、菲律賓5例、大陸及泰國各2例、印尼、日本及緬甸各1例。出國目的以旅遊最多，其次為商務及及探親。

菲律賓麻疹疫情持續，今年至3月21日累計2萬3600例，338例死亡，疫情遠高於去年同期，且該國周邊國家，含我國也有5例於菲律賓感染境外移入病例，世界衛生組織仍將菲律賓周邊區域國家傳播風險為中級。

日本近期疫情又略回溫，連續4周病例數下降，截至3月24日累計342例，為10年以來同期最高。香港及澳門今年麻疹疫情持續升溫，持續出現新個案，迄今累計病例數都已高於近年來每年一整年累積總數，近日分別發生出現機場和醫院群聚。

因國際疫情使自費疫苗市場用量大增，外界擔憂「MMR疫苗之亂」重演，對此，疾管署副署長羅一鈞表示，市面上尚有3萬劑自費疫苗可供民眾接種，國內兩家供應自費疫苗藥廠仍有3萬劑庫存，推估麻疹疫情於7月進入夏天會趨緩，目前國內自費疫苗每個月消耗兩萬劑，今年MMR疫苗充足。

另外，前國內幼童常規接種之公費MMR疫苗尚有34.5萬劑，庫存充足，將視需求機動調度，可釋出約5萬劑公費疫苗因應，足敷上半年民眾自費接種所需。默沙東藥廠已向國外原廠爭取3萬劑疫苗，預計於7月上旬到貨，葛蘭素史克藥廠則可供應1萬餘劑疫苗。