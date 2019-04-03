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自費麻疹疫苗傳供貨吃緊 疾管署掛保證不缺貨

2019-04-03 13:51中央社 台北3日電

國際麻疹疫情燒到國內，民眾自費自費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗接...
國際麻疹疫情燒到國內，民眾自費自費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗接種風氣提升3倍。圖／聯合報系資料照片
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自費麻疹疫苗傳供貨吃緊警訊，疾管署副署長羅一鈞今天說，政府提前因應，協調2家藥廠加速進口，目前市面加庫存仍有6萬劑，必要時公費疫苗也會補上，沒有缺貨問題。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞上午表示，近期國際間麻疹疫情頻傳，且時有境外移入個案造成國內感染，醫院也有群聚案件，近期自費麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）需求大增，接種量比之前增加3倍。

供應自費MMR疫苗的默沙東（MSD）藥廠證實，今天將發函給醫療院所，因MMR疫苗供貨吃緊，將優先供貨給合約醫療院所。

羅一鈞表示，今年1至3月藥廠已提供全國醫療院所約8萬劑自費MMR疫苗，估計目前市面上還有至少3萬劑自費疫苗可供民眾接種。疾管署主動協調國內2家供應自費MMR疫苗藥廠加速進口或增加自費市場供應量。

目前默沙東藥廠仍有庫存，優先提供簽約合作院所，並已向國外原廠爭取3萬劑疫苗，預計7月上旬到貨，葛蘭素史克（GSK）藥廠則可供應1萬餘劑疫苗。

羅一鈞表示，目前國內幼童常規接種的公費MMR疫苗還有34.5萬劑，庫存充足。若自費市場供應吃緊，也會視需求機動調度，可釋出約5萬劑公費疫苗因應，足夠上半年民眾自費接種所需。

今年截至目前國內累計41例麻疹病例，22例為國內感染，19例為境外移入。感染國家包含越南、菲律賓、中國大陸、泰國印尼、日本、緬甸。出國目的以旅遊9例最多。

有關國際疫情，菲律賓疫情持續，且今年累計到3月21日已有338例死亡。日本疫情略升，病例分布以大阪府最多，病例有5成都是20至39歲。

羅一鈞提醒，麻疹傳染力強，民眾應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前自費為其接種1劑MMR疫苗。

一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往麻疹流行地區，出國前2至4週可先洽詢醫療院所是否提供自費MMR疫苗接種服務，並由醫師評估接種需求。

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