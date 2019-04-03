愈吃愈年輕！ 營養師幫你盤點六大抗老食物

2019-04-03 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



你知道有哪些蔬果能愈吃愈年輕嗎？晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎近日在臉書及IG貼文，盤點出六大抗老食物，包括紅蕃茄、葡萄、莓果類、綠茶、紅蘿蔔及甜椒。她受訪表示，抗老真正要對抗的是體內的「自由基」，而自由基是造成皮膚老化的罪魁禍首。

為什麼選擇紅蕃茄呢？趙函穎說，紅蕃茄的主要成分是茄紅素，屬於植化素的一種，有助清除體內自由基。因茄紅素是脂溶性維生素，建議可做蕃茄炒蛋或蕃茄湯等熱食料理，讓茄紅素吸收得更好。

此外，葡萄和櫻桃及藍莓等莓果類富含花青素，抗氧化能力也非常好，但因糖分也多，建議每天吃「一把」即可。趙函穎提醒，葡萄皮及葡萄籽的花青素含量較多，建議吃葡萄時把皮也洗乾淨，「吃葡萄不吐葡萄皮」能吃下更多營養。

至於綠茶所含的兒茶素屬於綠茶多酚，其抗氧化能力之所以備受肯定，兒茶素功不可沒。但趙函穎也提醒，多酚類遇熱容易被破壞，與其喝熱茶，反而建議喝冷泡茶，或是綠茶用熱水泡開後趕緊加冰塊，不讓兒茶素破壞太多。

而紅蘿蔔富含β-胡蘿蔔素，也是非常有效的抗氧化劑。趙函穎說，β-胡蘿蔔素和茄紅素一樣都是脂溶性維生素，建議油炒加熱，β-胡蘿蔔素比較容易吸收。不過β-胡蘿蔔素吃多了皮膚易變黃，雖多喝水能代謝掉，但還是建議二到三天吃一次就好，不需天天吃。

趙函穎指出，富含最多維生素C的蔬菜類就是甜椒，其維生素C含量比奇異果還多，不只有抗老化作用，還具皮膚美白效果。其中黃椒含有玉米黃素及葉黃素，紅椒含有β-胡蘿蔔素，均是非常好的蔬菜類選擇。

趙函穎表示，上述抗老食物建議每天輪流吃2到3種，因水果含糖量多，吃多容易變胖，建議以蔬菜為主、水果為輔。攝取份數上，男性一天建議吃9份蔬果、女性7份、6歲以下孩童5份。

若老人家牙口不好，則可改喝蔬果汁代替。例如藍莓子高麗菜汁、蘋果紅蘿蔔汁及鳳梨黃椒汁等，可以一比一份量打成汁，或蔬菜比例多一點。但蔬果汁建議早上喝不要晚上喝，才不會因果糖過多而容易變胖。