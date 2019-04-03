兒童節快到 舊玩具清庫存暗藏危險

2019-04-03 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



兒童節即將到來，新北消保官稽查新北的商家共60件兒童玩具商品，其中有6件商品標示不符合規定，消保官指出，有玩具完全沒標示，疑似多年前的舊玩具在清庫存，請家長購買時務必選有「安全玩具」檢驗合格標章的兒童玩具，避免暗藏危險、造成孩童傷害，又沒有廠商可以咎責。

新北法制局長黃怡騰說，商品標示就是兒童玩具的身分證，若標示不完整就是來路不明的玩具，很可能是粗製濫造，另外有些玩具具有危險性，也應該留意商品標示的警語，警告、注意字體應大於5mm×5mm，內容文字則要有1.5mm×1.5mm以上。

消保官沈皆涼指出，6件商品標示不符的玩具，其中3件未標示玩具名稱、製造商或進口商名稱、地址、電話、原始製造商名稱、國別、主要成分材質、適用年齡及無檢驗標誌等，另外3件是警告標示字體太小，不符規定。

沈皆涼說，有件在五股書店內販售的釣魚玩具，疑似多年前的舊玩具在清庫存，完全沒有任何標示，可能是標示脫落，或是完全沒有黏貼標示，玩具來源可能為地下工廠，使用粗造材質所製成，會傷害幼童。