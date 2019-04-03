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故宮周邊「流觴」石刻 差點被水泥糊住

2019-04-03 12:10聯合報 記者何定照╱即時報導

故宮前副院長莊嚴1973年仿王羲之重現「曲水流觴」，文資人士將把現址及「流觴」石刻提報為故宮文化景觀新事證，莊嚴之子、攝影家莊靈說這是好事，可讓現代人傳承古人傳統節令活動、文人雅事，「很可貴」。他也盼若將來有政府資源挹注，有意願、有心的藝文人士能仿古人繼續在上巳日舉行曲水流殤。

莊靈說，父親一直對曲水流觴念念不忘，抗日戰爭時一路護送故宮國寶遷徙集中到重慶，1947年戰亂稍緩，大家在等船回南京的空檔放假去南溫泉旅行，也合照留念，父親當時就在照片旁寫下「修禊」字樣。外界思忖王羲之當年是在修禊儀式後辦曲水流觴，合照現場又有水，以為當時也舉辦曲水流觴，不過莊靈查父親日記並無相關紀錄。

莊靈說，1963年，父親首次在台中北溝辦曲水流觴，但那次大家只是在招待所聚會，沒曲水也沒流觴，父親覺得這樣不對，1964年發現北溝下方田地有野溪，才辦了正式的曲水流觴。他笑說，當時為製造像漢代「流觴」一樣在水上漂浮的酒杯，父親還實驗多次，最後是用竹子竹節做成竹舟，讓酒杯坐在一個個小竹舟上漂，再用竹棍裝鐵勾去撈酒杯。

1973年，莊嚴再次重現曲水流觴，有「非如此不可」意義。莊靈說，那年是癸丑年，和王羲之舉辦曲水流觴年同一天干地支，是王羲之那年後的第27個癸丑年，也是民國建立後第二個癸丑，父親說「我這輩子只有這機會和王羲之同在癸丑年辦曲水流觴」，因此以個人名義慎重辦此雅集，仿善本書製作精美請柬並附地圖，來者幾乎都為書畫等藝文大家。

莊靈說，當天父親知交、書畫家臺靜農，以及同與父親在故宮服務的書畫家江兆申、傅申等嘉賓雲集，大家用木製日式酒杯當「流觴」，父親並在每個杯上題字送賓客，會後有人賦詩送給父親，他也拍了紀錄片給電視台，常回憶此美事。可惜近年再去現場，發現「流觴」石刻已掩沒於長草，一回附近做水泥護欄，還差點把刻字糊住，還好最後都保留。

投身愛滋防治數十年的台北市立聯合醫院昆明院區行政中心主任莊苹，是莊靈之女，也有參加祖父當年盛會。她笑說自己當時還是小學生，喝了好幾杯紹興酒，但是沒喝醉。得知文資人士將把故址提報文化景觀，她說很開心，讓現代人知道這些歷史。

國父紀念館正舉辦「一生翰墨故宮情—莊嚴120周年紀念展」，展出莊嚴374件作品，也有他舉辦曲水流觴照片。由於莊嚴子孫媳婦多為藝術家，現場也展出包括莊嚴四個兒子莊申、莊因、莊喆、莊靈，及三媳馬浩、四媳陳夏生各類作品。

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故宮前副院長莊嚴（右一）1973年在故宮現址旁小溪舉辦曲水流觴。圖／莊靈攝、國父...
故宮前副院長莊嚴（右一）1973年在故宮現址旁小溪舉辦曲水流觴。圖／莊靈攝、國父紀念館提供
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故宮前副院長莊嚴（左二）1964年在台中北溝故宮下方小溪舉辦曲水流觴。圖／莊靈攝...
故宮前副院長莊嚴（左二）1964年在台中北溝故宮下方小溪舉辦曲水流觴。圖／莊靈攝、國父紀念館提供
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故宮前副院長莊嚴（前排右三）1973年在故宮現址旁小溪舉辦曲水流觴。圖／莊靈攝、...
故宮前副院長莊嚴（前排右三）1973年在故宮現址旁小溪舉辦曲水流觴。圖／莊靈攝、國父紀念館提供
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故宮抗日戰爭紀念館
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