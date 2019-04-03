前十字韌帶斷裂 微創重建手術是良方

2019-04-03 12:02 中央社 台南3日電



運動風氣盛行，前十字韌帶斷裂是膝關節常見的運動傷害，台南市立安南醫院骨科部醫師許惟傑今天表示，這項傷害可透過微創膝關節鏡前十字韌帶重建手術，讓傷者恢復運動能力。

許惟傑指出，前十字韌帶斷裂一直是運動員的殺手，常見受傷機轉是在劇烈運動時，因伸直的膝蓋突然遭受膝蓋外翻的力量而造成。

前十字韌帶是維持膝關節穩定的重要構造，可避免脛骨過度向前位移，及提供膝關節在旋轉方向的穩定性；一旦斷裂後，膝關節會處於不穩定狀態，容易造成膝關節反覆扭傷及半脫位，繼而對關節內半月板或軟骨造成損傷，導致關節炎提早產生，患者多半無法再從事較劇烈運動。

許惟傑表示，前十字韌帶斷裂的治療，必須依韌帶斷裂嚴重程度及病人年齡、日常活動度，以決定是否需要手術或接受較長時間的復健治療。

他說，目前手術主流是微創膝關節鏡前十字韌帶重建，具有傷口小、併發症少及術後恢復快等優點，且大幅降低前膝蓋痛的後遺症，絕大多數病患都可達到不錯的膝關節穩定度，再度恢復運動能力。

另外，前十字韌帶斷裂常合併半月軟骨等其他關節內軟組織受損，在進行微創關節鏡手術的同時，可進行半月軟骨修補，儘可能縫合保存完整性，避免日後提早發生關節炎。

許惟傑說，安南醫院兩年來完成逾30例微創膝關節鏡前十字韌帶重建手術，受術者包括大卡車司機、棒球校隊選手、志願役軍人、三鐵愛好者及田徑選手，術後追蹤恢復良好。